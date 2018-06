Contento. Facundo Medard quedó a 1m16s del ganador en México.

El triatleta Facundo Medard se quedó con el puesto 24 en la clasificación general de la Copa del Mundo en Huatulco, México, a la vez que el otro representante sanjuanino, Gonzalo Tellechea, finalizó

en la 45ta posición, en una presentación que los tuvo integrando a la delegación argentina.



Medard batalló para quedar en el top 30 de la competencia y quedó a 1m16s del vencedor, el mexicano Rodrigo González. "Fue una carrera intensa. No me queda más que agradecer a todos los que hicieron su esfuerzo para que pudiera viajar y medirme a este tan alto nivel", expresó el triatleta.



Por otro lado Gonzalo Tellechea no se quedó satisfecho con el resultado. "La carrera no fue buena para mí, perdí muchos puestos en natación y luego me costó recuperarlos. De todas maneras, voy por buen camino porque me siento a la altura de las competencias", dijo el sanjuanino, ahora afrontará el Campeonato Panamericano de Triatlón en Brasil, la Copa del Mundo en Hungría, la Serie Mundial en Alemania, la Copa del Mundo en Suiza y otra en República Checa.