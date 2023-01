Lionel Messi habló en una entrevista exclusiva un mes después de ganar la Copa del Mundo. El capitán albiceleste charló en un mano a mano con Andy Kusnetzoff en el programa “Perros de la calle” que se emite por Urbana Play.

Las mejores frases de Lionel Messi

“Desde ese día cambió todo para mi. Lo busqué toda la vida y se dio al final de la carrera”.

“Todo lo que imaginé iba a quedar chico después de lo que viví. Lo que imaginaba no era poco, era algo grande, pero al final fue mucho más”.

“Se que hay mucha gente de otros países que quería que yo fuera campeón del mundo. Fue algo increíble, inexplicable. Afortunadamente se dio”.

“Con Anto hablamos antes de ir a dormir. Sin tocar el partido, sin nada especial. Seguimos haciendo la rutina cada dia antes de los partidos. Repetiamos lo mismo. Estaba muy tranquilo, dormia muy bien. Estaba muy relajado. Estaba haciendo todo para que se de. No tuve la ansiedad esa de que llegue el partido. Lo supe manejar muy bien”.

“Hubo epocas que sufrí mucho con la Seleccion. Finales perdidas, habia recibido muchas criticas de todos los colores. Mi familia sufria igual que yo. Yo sufrÍa mucho por dentro. Se dijeron cosas muy injustas hacia mi persona. Era cerrar el circulo, ganamos la Copa América y el Mundial”.

“Tengo una relacion muy linda con la cocinera, con el cocinero. Desde los 18 años que estoy ahí y ellos antes que yo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Ellos tambien lo sufren y lo viven igual que nosotros”.

“Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable”.

“Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía”.

“En los penales le pedí a Dios, a Cachete (Montiel) que lo meta. Le pedí a todo el mundo que se termine”.

“No volví a ver la final. Vi videos, pero nunca el partido entero”.

“La Copa me llamaba. Me decía ‘Vení agarrame’”.

“El Topo Gigio salió en el momento. No lo pensé. Mis compañeros me hablaban de lo que había dicho Van Gaal para picarme”.

“No me gustó el ‘Andá pallá'. No estaba nada pensado, no me gusta dejar esa imagen”.

“La vuelta a la Argentina fue extraordinaria. Cuando bajamos en Ezeiza estaba lleno de gente y nos costó llegar. Apenas pude dormir dos horas y me levante. Cuando prendí la TV vi el Obelisco lleno y me di cuenta que todo iba a ser una locura”.

“La gente se comportó de la mejor manera. Había 5 millones de personas, era una locura todo, pero por suerte no paso nada”.

“La gente entendió que era imposible llegar al Obelisco. Sabían que queríamos, pero que era imposible llegar”.

“Tomamos Fernet y vino con gaseosa. El calor no lo sentimos y por eso nos insolamos. Estuve como dos días afiebrado”.

“Vi muchos videos y hasta el día de hoy me emociono”.

“El WhatsApp estaba explotado. Prioricé contestarle a los de mi familia y después paré. Los mensajes de Instagram también fueron una locura”.

“No buscaba ser la foto más likeada. Creo que eso muestra un poco lo que la gente quería que era verme con la Copa”.

“Fue algo muy lindo que otros deportistas se emocionaran por el logro. No les pude contestar a todos porque era un momento muy especial, pero intenté agradecerles a todos”.

“Me hubiese gustado que Diego me hubiera entregado la Copa. Sé que de arriba mucha gente que me quería hizo fuerza para que se dé”.

“La canción ‘Muchachos’ es buenísima. Me gustaba desde antes del Mundial y después se viralizó. Todos la cantaban, inclusive aquellos que no sabían español”.

“Al Messi del pasado le diría que nunca renuncie a su sueño porque al final va a haber un final feliz”.

“Le regalamos a la gente un momento inolvidable. Fue un mes en el que no le importaba nada y solo esperaba que juegue la Selección para juntarse con sus seres queridos”.

“Ni las fiestas se vivieron como fiestas. Era todo el Mundial. El 24 y el 31 fueron festejos por el Mundial”.

“Fue inmensa la cantidad de cariño que recibimos de la gente y va a quedar por toda la vida”.

“Ver a Thiago festejar y sufrir, a Mateo hacer cuentas para ver si pasábamos de fase fue increíble. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Lo sufrieron, pero también lo disfrutaron”.

“Cuando volvimos a París la verdad es que se extrañó mucho el mes en Qatar, pasar el tiempo con los chicos”.

“El cuerpo técnico es espectacular. Saben lo que es la Selección argentina y tienen muchísimo cariño por el equipo. Saben lo que es jugar un Mundial y en cada momento supieron qué hacer o decir”.

“El partido con México fue el más difícil del Mundial. Nos jugábamos mucho y la verdad es que además lo jugamos muy mal. Yo confiaba que lo ibámos a sacar adelante y si no hubiese sido por el grupo que tenemos, hubiese sido mucho más difícil”.

“Hablo mucho con Dios y siempre le pido. Yo sabía que Dios me iba a regalar un Mundial. Lo sentía, lo presentía. Sabía que tenía algo guardado para mi. Todos los días le agradezco por los logros personales y grupales. Gracias a él tengo todo y soy un agradecido”.