Lionel Messi brindó una de las entrevistas más esperadas de los últimos tiempos. Junto a Jordi Évole, periodista de La Sexta, contó qué planea para su futuro, habló sobre la muerte de Diego Maradona y criticó la situación del Barcelona y de Josep María Bartomeu, expresidente del club: ¿se queda o se marcha en junio?

"Sé que hay mucha gente que todavía me quiere y sigue queriendo que siga en el club. También sé que hay una parte que después de lo que pasó no es así (...) No sé si me voy a ir o no, pero si me voy me gustaría irme de la mejor manera. Si me voy, me gustaría volver para vivir en la ciudad y trabajar en el club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador", sostuvo y agregó sobre lo vivido antes de la temporada y cuando envío el burofax pidiendo su salida "sabía que si iba a juicio tenía la razón porque me lo habían confirmado muchos abogados (...) Yo estaba asesorado por abogados. Terminó solucionándose. No me quejo. Yo me quejo del trato que recibí, sobre todo por la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quien me atacó".

Consultado sobre su vida luego de colgar los botines, el zurdo de 33 años puntualizó que "haré algo relacionado con el fútbol, aunque no un entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera". Respecto a su "poder" dentro de las decisiones del equipo, subrayó que "que digan que Messi manda en el vestuario me molesta. Muchos lo dan por hecho. La gente se cree todo lo que sale en el diario y en la tele. Lo dicen en el Barcelona y en la Selección, que jugaban mis amigos". Y también habló de la salida de su amigo, Luis Suárez: "Fue una locura. Se fue gratis pagando dos años de contrato a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros".

Diego



Messi se refirió a la muerte de Maradona y reveló que "me enteré cuando estaba en casa: mi papá me mandó un mensaje con la triste noticia". Sobre el funeral multitudinario, aseveró que "no quiero pensar en un funeral mío como el de Maradona. Era normal lo que se hizo por Diego, se lo merecía todo lo que ocurrió con los hinchas".