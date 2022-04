El astro rosarino Lionel Messi se consagró hoy campeón de la Liga de fútbol de Francia con su equipo, Paris Saint Germain, al empatar 1-1 de local con Lens en partido de la 34ta jornada. Junto con Messi, que sumó el título 39 de su carrera y hoy marcó el gol del PSG, también se consagraron los argentinos Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi y el DT Mauricio Pochettino.



El equipo de la capital francesa llegó a las 78 unidades y ya es inalcanzable para su escolta, el Olympique de Marsella del DT argentino Jorge Sampaoli, que este domingo visitará a Reims.



Messi abrió el marcador a los 23 minutos del segundo tiempo con un remate desde afuera del área, luego de recibir un pase del crack brasileño Neymar, mientras que Jean Corentin logró el empate para Lens, en el que no estuvo convocado el defensor Facundo Medina, cuando faltaban apenas dos minutos.



A falta de cuatro jornadas para su finalización, el PSG obtuvo así su décimo título de liga (1986, 94, 2013, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 22), misma cantidad que Saint Etienne, aunque sigue sin saldar la deuda que lo persigue y para la cual se había ilusionado con la llegada de Messi: la Liga de Campeones, de la que este año fue eliminado en octavos por Real Madrid (España).



Los problemas evidentes de rendimiento que tuvo a lo largo de la temporada le valieron serios cuestionamientos a Pochettino, cuya continuidad está en duda a pesar de este título, y motivó, por ejemplo, que en el partido de hoy los "ultras" parisinos se retiraran antes del final para manifestar su disconformidad.



"Lio" acumula ahora, lo dicho, la enorme cifra de 39 títulos: 10 ligas de España, 7 Copas del Rey, 8 Supercopas, 4 Champions, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa con Barcelona; 1 Copa América, 1 Mundial Sub 20 y un Juego Olímpico con la Selección Argentina; y esta Ligue 1 de Francia.



Di María, en tanto, sumó la trigésima coronación: cinco Ligas, cinco Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y cinco supercopas con PSG; una Liga y dos Copas de Portugal con Benfica; una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Champions y una Supercopa de Europa con Real Madrid; y un Mundial Sub 20, un Juego Olímpico y una Copa América con la Selección.

Paredes acumula ya 12 títulos, Icardi tiene 6 y para Pochettino fue el tercero, tras una Supercopa de Francia, una Copa de Francia.