Lionel Messi vuelve a ser el protagonista de la nueva edición de la revista deportiva France Football. El argentino aparece en la portada del tradicional medio francés vestido con la camiseta del PSG y la imagen, un fotomontaje, sirve como disparador para trazar varias hipótesis sobre su posible salida de Barcelona una vez que finalice su contrato el 30 de junio y su hipotética llegada a París.

Emulando a una figurita coleccionable, la imagen de Messi está acompañada por el título "La carta secreta de PSG", acompañada por tres ítems que son "la presión entre bastidores de Neymar", "las condiciones de su llegada" y "los posibles acuerdos financieros". Imposible no comprar la revista para enterarse de lo que dice...

Los periodistas de France Football hablaron con diferentes personalidades del mundo del deporte y del fútbol para imaginar las ventajas y desventajas de la contratación de Messi como figura de un equipo repleto de estrellas. Y, además, se revelan los secretos de la operación que vendría llevando adelante el conjunto parisino con el astro argentino. Lo que parecía imposible empieza a verse como una realidad en Francia.

"Reclamado por Neymar y coqueteado entre bastidores por Leonardo, el jugador de los seis Balones de Oro y las treinta y tres primaveras sería una auténtica ganga para el club capitalino. FF realizó una encuesta entre especialistas y diversos círculos de amigos y conocidos. Reveló cómo va Neymar a atraer a Messi a París y en qué condiciones podría llegar el argentino. Se trata de una valiosa visión a una semana del partido de ida entre el Barça y el PSG", anticipa la revista France Football en su sitio web para vender su producción.

En PSG están haciendo un trabajo fino para intentar seducir a Messi, más allá de que no hubo ninguna propuesta oficial que trascendiera hasta el momento. La estrategia comenzó con Neymar, quien dijo meses atrás que deseaba cumplir el sueño de volver a jugar con su amigo, con quien compartió años felices en Barcelona. Y el mánager Leonardo aceptó que irían por el argentino en caso de que su ficha saliera al mercado.

Más tarde fue Leandro Paredes, compañero de la Pulga en la Selección, quien afirmó: “Es natural que uno quiera tener a Messi en su equipo. Todo jugador, todo entrenador quiere tener a Leo en su equipo. Ojalá, después es una decisión de él. Es algo que manejarán seguramente Leonardo y el presidente de nuestro club para convencer a Leo de venir o no. Pero como digo siempre, la decisión es de él, espero que elija lo mejor para él. Ojalá podamos tenerlo con nosotros”.

Y lo siguió Angel Di María, quien tiró, suelto al pasar tras un partido de PSG: "Hay muchas posibilidades. Tenemos que estar tranquilos y las cosas se desarrollarán".

El DT Mauricio Pochettino tampoco se quedó atrás y a finales de enero aseguró que "sería hermoso si se da la oportunidad de entrenar a Messi". Aunque en los últimos días bajó un poco los decibeles y prefirió no hablar del tema. Es que en Barcelona no gusta nada la estrategia. No sólo porque el trabajo fino hace ruido, sino porque en pocos días se cruzarán con PSG por los octavos de final de la Champions League y creen que desde Francia están creando un clima de desestabilización. Así lo manifestó Joan Laporta, principal candidato a la presidencia del club catalán.

¿Y Messi? Sigue en silencio y haciendo ganar al Barcelona, que lleva seis triunfos consecutivos en la Liga de España y procura no perderle pisada al Atlético de Madrid. El argentino, que el domingo arrancó en el banco ante Betis, poco a poco recupera su mejor nivel. Y elige hablar en la cancha, con goles y con fútbol. Ya había dicho que iba a esperar que asumiera el próximo presidente de Barcelona para tomar una decisión. Y parece que no se moverá de esa postura sin reparar en las operaciones mediáticas como aquella tapa del diario El Mundo en la que filtraron su oneroso contrato o como esta original tapa de France Football.