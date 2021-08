París Saint Germain oficializó ayer la llegada del rosarino Lionel Messi, que firmó con la entidad francesa por los próximos dos años, con la opción de uno más de prórroga, según informó el club en su cuenta de la red social Twitter. "El Paris Saint Germain está muy feliz en anunciar la firma de Leo Messi por un contrato de dos años, con un año suplementario en opción", publicó PSG en su cuenta oficial. Si bien no se hizo de manera oficial, distintos medios franceses afirman que el rosarino será el mejor pago del plantel con un salario estimado fijo en 35 millones de euros por campaña, más los distintos incentivos por objetivos cumplidos. También se conoció que el club le pagará al jugador la suma cercana a los 15 millones de euros como parte de su "ficha", pese a arribar tras quedar libre del Barcelona, club donde jugó como profesional desde los 17 años y con el cual no llegó a un acuerdo para una renovación.

Esta jornada, a las 11 de Francia (6 de Argentina), Messi dará una conferencia de prensa en la que detallará los términos del acuerdo con PSG, se presentará formalmente y se informará cuándo debutará, con la posibilidad de que lo haga el sábado venidero cuando Paris Saint Germain reciba a Racing de Estrasburgo, a partir de las 16 de Argentina.

En la página oficial del club, Messi indicó: "Estoy encantado de comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en el Paris Saint-Germain. Todo en el club coincide con mis ambiciones futbolísticas. Sé el talento de la plantilla y del cuerpo técnico. Estoy decidido a ayudar a construir algo especial para el club y los aficionados, y estoy deseando saltar al campo de juego del Parc des Princes". Al tiempo que Nasser Al-Khelaifi, presidente y director general del club, declaró: "Estoy encantado de que Messi haya elegido unirse al París Saint-Germain y estamos orgullosos de darle la bienvenida a él y a su familia a París. No ha ocultado su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel y ganando títulos".

Messi también estará en PSG con su amigo y asistente personal de siempre, Pepe Costa.

Asimismo, el club parisino subió fotografías en las que Messi posa en el estadio Parque de los Príncipes, donde PSG actúa como local, con la camiseta número 30, que es la que utilizará la "Pulga" en el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino y que usaba hasta el momento el cuarto arquero, Alexandre Letellier. Es un número emblemático para la Pulga ya que con ese número de camiseta debutó en el Barcelona con 17 años.

La jornada de los Messi se inició bien temprano en Europa con el arribo en avión de toda la familia a París. De ahí, se trasladaron al lujoso hotel de la capital francesa, Le Royal Moceau, donde se espera viva estos primeros días hasta que elija una casa en particular. Luego se trasladó a la sede del club donde pasó la revisión médica, pisó por primera vez el césped del estadio del PSG conocido como el "Parque de los Príncipes" y estampó la firma en el contrato. Todo el tiempo se lo notó contento y esperando arrancar el nuevo desafío que tendrá a varios argentinos cerca: el técnico de PSG y también rosarino, Mauricio Pochettino, más los jugadores Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, más su amigo personal, el brasileño Neymar.

Papá Messi, desafiante

"Averigüen en el club". Con esa frase, Jorge Messi, padre y representante de Lionel, responsabilizó a Barcelona de la salida de su hijo de Cataluña. La familia entiende que Joan Laporta, el presidente de la institución, y su junta directiva, no hicieron todo lo posible para concretar la voluntad de la Pulga de quedarse y seguir vistiendo la camiseta azulgrana.

Jorge Messi podría haber elegido a LaLiga y a su presidente, Javier Tebas, como responsable de la no continuidad de su hijo y, sin embargo, decidió hacer foco en los dirigentes actuales, que ganaron las elecciones con la renovación del crack rosarino como una de sus principales promesas de campaña. La incumplieron.

Jorge Messi habló en la puerta del aeropuerto de El Prat, una hora antes de que llegaran Lionel y toda su familia para emprender el vuelo rumbo a París, que será su nueva ciudad por los próximos dos años, con opción a un tercero.

La relación con Laporta, quebrada, hizo que, por ejemplo, Jorge Messi no estuviera presente en la última conferencia de prensa que dio su hijo, entre lágrimas, para despedirse de los hinchas. El representante de la Pulga estaba en la Ciudad Condal y eligió no acudir al Camp Nou. Puertas para adentro, el clan Messi no termina de entender cómo si el contrato estaba arreglado el 12 de julio, semanas después Barcelona desiste de la continuidad de su capitán e invoca el Fair Play Financiero de LaLiga como justificativo.

De hecho, el propio presidente de LaLiga admitió que se reunió varias veces con Ferrán Reverter, CEO del club catalán. Lio afirmó que había aceptado reducir su ficha en un 50% y medios españoles recordaron el formato de "contrato 2+3" que Barcelona le había propuesto.

Prioridad

Messi pidió dos cláusulas especiales en el contrato que tienen que ver con la Selección argentina. La primera fue que el jugador tiene total potestad de concurrir y participar en todos los encuentros de la albiceleste, aunque no sean fecha FIFA. La otra condición fue permitir que el cuerpo médico de la Selección tenga total acceso a las instalaciones del PSG cuando lo visiten.

Vestimenta

32 Los miles de pesos que valía ayer la camiseta oficial del Paris Saint Germain con el número 30 de Lionel Messi. En dólares, su cotización es de 188 de la moneda norteamericana.

Fortuna

1.400 Los millones de euros que invirtió el PSG en la última década para contratar diferentes figuras. Entre ellos hay varios argentinos: Pastore, Lavezzi, Di María, Lo Celso, Icardi.

PALABRA DE VIRREY

"No tengo dudas de su éxito"



La llegada de Messi al PSG provocó una conmoción global. La sorpresa fue tanta, que algunos conocidos personajes del ambiente aún están asimilando lo sucedido. Carlos Bianchi (foto), histórico del equipo francés, mostró su inmensa alegría. En su paso por Paris Saint-Germain entre 1977 y 1979 convirtió 71 goles en 80 partidos, números pocos vistos. Es por eso, que su palabra está más que autorizada para opinar respecto a la decisión de Lionel. A raíz de eso, salió a apoyar su postura: "No tengo dudas sobre su profesionalidad y su éxito en el PSG. Viene a seguir demostrando que es el mejor jugador del mundo. Él hace de todo: convierte goles, entrega el balón, marca". A su vez, agigantó la figura del rosarino: "Después de todo lo que demostró en su carrera, ¿qué más tiene que hacer? ¿Quién demostró más que él en los últimos 15 años y tuvo tanto éxito?". Y agregó: "Está Cristiano Ronaldo y eso es todo. No es necesario buscar un tercero. Nadie puede hacerle sombra a Messi".