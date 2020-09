Después de un receso tormentoso que casi termina en el quiebre de la relación, Lionel Messi y Barcelona volvieron a sonreír juntos en el reinicio de La Liga de España. En un Camp Nou vació, el conjunto catalán goleó por 4-0 a Villarreal con un tanto de La Pulga en el duelo por la tercera fecha y arrancó la temporada oficial con el pie derecho bajo el mando de Ronald Koeman.

Ansu Fati, la joyita de 17 años, fue clave para encaminar el triunfo. A los 15 minutos del primer tiempo abrió la cuenta con un preciso remate de primera, mientras que 4" después aumentó la diferencia gracias a una buena definición en el mano a mano ante Sergio Asenjo.

Eso no fue todo para el bisauguineano nacionalizado español, que también provocó el penal luego convertido por Messi a los 34". El rosarino abrió el pie, eligió su izquierda y gritó por primera vez en la temporada, que arrancó más tarde para Barcelona por su catastrófica participación en la definición de la UEFA Champions League, donde perdió 8-2 en cuartos de final con Bayern Munich.

Después, el argentino también forzó el 4-0. Tiró un centro impecable que Sergio Busquets se disponía a transformar en gol, pero Pau Torres se cruzó en el camino de la pelota y, en su intento por despejarla, la metió en su propio arco antes del descanso.

No hubo demasiado movimiento en el complemento, en el que Barcelona dominó y casi no pasó momentos de zozobra. Mientras, Messi completó los 90", principalmente ubicado como único centrodelantero, una posición que no había tenido en los últimos partidos. Fue la punta de lanza de ese 4-2-3-1 que ideó Koeman, donde el rosarino es el más adelantado.

En tanto, en el partido ingresó el defensor, Ramiro Funes Mori para el Submarino Amarillo en el final. Por su parte, el ex-Boca Santiago Ramos Mingo se quedó en el banco local y Gerónimo Rulli hizo lo propio en la visita.

Gran debut de Suárez



Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone, le dio una paliza 6-1 a Granada en el Estadio Wanda Metropolitano, por la tercera fecha de la Liga española 2020/21, y el delantero uruguayo, Luis Suárez tuvo un estreno inmejorable.

A los 26" del complemento, el Cholo mandó a la cancha a Suárez y un par de segundos le bastaron al charrúa para asistir a Marcos Llorente, quien firmó el cuarto grito de los madrileños. Luego, el Pistolero gritó sus primeros dos tantos con su nueva camiseta, primero con un cabezazo y luego mediante un remate de zurda. "Para un jugador a veces es importante cambiar", afirmó Lucho tras su bautismo en el Colchonero.