Lionel Messi fue congratulado hoy como el 'Campeón de la Paz' 2020 por la organización caritativa Peace & Sport, vicepresidida por el exfutbolista marfileño Didier Drogba, debido a su acción con su fundación y luchar por "la educación y la inclusión social de niños procedentes de medios desfavorecidos".



El astro de Barcelona, que ayer perdió el premio The Best en manos del polaco Robert Lewandowski (Bayern Munich, Alemania), sucedió en distinción a Siya Kolisi, primer capitán negro de la selección de rugby de Sudáfrica, y al futbolista Blaise Matuidi.



Luego de ser designado con este título, Messi escribió: "Siempre intento respetar a todo el mundo dentro de la cancha. No sólo yo sino todo jugador tenemos una responsabilidad con los más chicos, que miran y copian muchísimo. Siempre respetando los valores que me enseñaron de chiquito".



"Espero seguir inspirando y apoyando a las personas procedentes de medios desfavorecidos", continuó.



Asimismo, desde Peace & Sport valoraron que la Fundación Leo Messi, creada en 2007, lucha por "la educación y la inclusión social de niños procedentes de medios desfavorecidos en todo el mundo, especialmente en España, Argentina, Mozambique, Palestina, Kenia, Siria o Nepal".



Por último, el organismo premió a dos ONG (ISF Camboya y TIBU Marruecos) así como al Comité Olímpico de Kosovo y a la Cadena Olímpica por sus proyectos.