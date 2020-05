Ante la duda en un mercado post coronavirus que uno nunca sabe hacia dónde puede disparar, la sentencia de Quique Setién, DT del Barcelona no deja de ser tranquilizadora. Al menos, para el "Mundo catalán". "Messi no se irá del Barcelona, siempre estarán unidos. Leo está en el Barcelona desde hace 20 años y nadie podría explicar una ruptura. Entre Messi y el Barcelona hay mucho vínculo emotivo, algo que va más allá del dinero y los intereses personales", aseguró el entrenador en el marco de una entrevista realizada por La Gazzetta dello Sport que, en realidad, tenía como tema de interés no el futuro del rosarino sino Lautaro Martínez, quien cada vez suena con más fuerza para Barcelona. "Lautaro es un jugador importante, un grandísimo jugador y el Barcelona siempre se ha interesado por los grandes jugadores. Todos los buenos jugadores pueden despertar el interés del Barcelona. Y también es verdad que para muchos jugadores la posibilidad de jugar con Messi es un aliciente enorme", afirmó Setién. Lautaro, a sus 22 años y quien marcó 16 goles en 31 partidos durante esta temporada con el Inter, es uno de los jugadores más seguidos en Europa.

Regreso



En España ya quedó establecido que desde el próximo lunes los profesionales del fútbol (y el básquetbol) podrán reiniciar sus entrenamientos de forma personalizada en los clubes, cumpliendo con todos los cuidados sanitarios por la pandemia.