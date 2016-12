Imaginá que estás realizando diversos ejercicios en un gimnasio cuando, de repente, Messi ingresa y comienza a trabajar al lado tuyo como si fuese uno más. Dicha situación se dio en el Colo Gym, un centro de entrenamiento ubicado en Funes, una ciudad ubicada a 19 kilómetros de Rosario que cuenta con poco más de 20 mil habitantes: hasta allí se trasladó el jugador del Barcelona para realizar algunos movimientos físicos.

Uno de los afortunados presentes en el lugar fue Cain Fara, jugador de la Reserva de Central, quien no dudó en pedirle una foto al crack rosarino y la compartió en su red social de Instagram. "Sos todo lo que está bien. No tengo palabras para describir la emoción que sentí cuando te vi. Sólo sé que tenía ganar de abrazarte eternamente", escribió el juvenil, quien ligó un lindo regalo de Navidad. Incluso la Pulga posó con Juan Nogués, jugador del equipo de rugby Plaza Jewell, quien fue el encargado de acompañarlo en su rutina. "Hoy me tocó entrenar a este pibe y se llevó la del más grande", bromeó Nogués.

Pese a estar de vacaciones, Messi no descuida su aspecto físico: el próximo 3 de enero, tanto Leo como el resto de sus compañeros volverán a encontrarse en Barcelona para afrontar la segunda parte de la temporada. Antes el capitán de la Selección recibirá el año en su Rosario natal para luego volar hacia España.