Feliz. Lio Messi recuperó la sonrisa después de un año gris por el Mundial de Rusia.

Barcelona, TELAM



Lionel Messi recibió su quinta Bota de Oro como máximo goleador de Europa de la temporada pasada y expresó que no se esperaba "todo esto" porque su anhelo era "poder triunfar en el fútbol".



Messi, de 31 años, recibió el flamante galardón en Barcelona por los 34 goles que marcó sobre 36 partidos disputados en el período comprendido entre 2017 y 2018, con dos más de ventaja sobre el egipcio Mohamed Salah (Liverpool de Inglaterra) y cuatro más que el inglés Harry Kane (Tottenham de Inglaterra) quienes completaron el podio.



"Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo a los mejores compañeros y todo esto hace que sea más fácil poder conseguir estos premios. No me esperaba nada de esto cuando empecé, realmente", manifestó Messi -enfundado en un traje impecable- a radio Marca de España.



El crack argentino se convirtió en el jugador más ganador en la historia de la Bota de Oro, premio que concede la European Sports Media desde la temporada 1996-97, con cinco conquistas: 2009-2010 (34 goles), 2011-2012 (50), 2012-2013 (46), 2016-2017 (37) y 2017-2018 (34).



Detrás de Messi está el portugués Cristiano Ronaldo, actual goleador de Juventus de Italia, con cuatro trofeos.



El máximo goleador histórico de Barcelona estuvo acompañado por el presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, y sus compañeros Sergio Busquets y Sergi Roberto.



Messi es actualmente el goleador de la liga española de fútbol con 14 tantos y el más efectivo entre los mejores campeonatos europeos. Messi, que recibió este martes la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de las ligas europeas en la temporada 2017-18, agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo, que considera fundamental para lograr tantos reconocimientos individuales. "No me esperaba todo esto cuando arranqué. Mi sueño obviamente era ser profesional, pero nunca imaginé tanto. Es fruto del trabajo, del esfuerzo y sobre todo de los compañeros. Estoy en el mejor equipo del mundo", afirmó.