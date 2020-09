Está claro que Lionel Messi sigue muy enojado con el presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, y no se preocupa en disimularlo. Apenas entró ayer al vestuario del club y le cayó la ficha de que ya no compartiría horas con su compadre Luis Suárez, la Pulga explotó mientras despedía virtualmente al uruguayo con un cálido mensaje acompañado por un puñado de imágenes en su cuenta de Instagram.

Allí, en la red social que más usa, el argentino aprovechó para cuestionar con crudeza el accionar de la dirigencia del club catalán. "Te merecías que te despidan como lo que sos (...) Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada". Sin filtros. Está claro que Messi, por más que juegue y meta goles con Ronald Koeman en el banco, nunca entró en tregua en la guerra personal contra Bartomeu. Por algo, por ejemplo, rompió tradiciones al final de la Copa Joan Gamper, el pasado sábado, y evitó dar el tradicional discurso de bienvenida de temporada que suele ofrecerle el capitán culé a sus socios e hinchas.

En su posteo, Messi agregó "va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte". El cierre del mensaje, que incluye una galería de fotos con algunos de los momentos que compartieron durante estos seis años de amistad intensa dentro y fuera de la cancha, fue con amor... Pero, obviamente, para su amigo Luis y su familia. "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo". Habrá que ver si Bartomeu o algún dirigente del club catalán decide recoger el guante. Mientras tanto, Barcelona se prepara para debutar este domingo en La Liga de España. Será el primer partido oficial para Messi y su nueva compañía luego del 8-2 de Lisboa contra Bayern Munich, en los cuartos de final de la Champions League. Será tiempo para el argentino de volver a jugar al fútbol por los puntos mientras sigue pensando en qué será de su vida más allá de junio de 2021.

Más palos a la dirigencia

Tras el posteo de Messi despidiendo a Suárez, que tuvo cuatro millones de "me gusta" en un par de horas, el propio delantero uruguayo le respondió a su amigo, criticando a la dirigencia del Barcelona: "Gracias amigo por tus palabras pero más gracias por ser como sos. No te olvides lo que te dije "seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno", y que 2, 3 o 4 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del fútbol". Otro que se sumó a los palos a Bartomeu y compañía fue Neymar, quien se fue mal del club catalán. "Increíble cómo hacen las cosas", fue su lapidario mensaje bajo lo escrito por Lionel. Mientras que otro excampeón con Barcelona como el lateral Dani Alves, manifestó que "no se trata de ganar o perder, que de eso sabemos bastante, se trata de respeto y de eso no saben mucho". Sin dudas, la disputa entre jugadores y dirigentes no tiene retorno.