Una vez consumada la goleada por 4-0 ante Independiente, el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, criticó la actuación del equipo este lunes en el Hilario Sánchez y bancó a Néstor Gorosito pese a que aún no hubo triunfos en el año.

“Esta derrota no es problema del técnico, es problema de todo el equipo, que hoy no estuvo en la cancha y mirando cosas que no corresponde como reclamar cosas innecesarias al árbitro”, dijo el dirigente.

En el mismo sentido, Miadosqui manifestó que “hay que trabajar porque tenemos el material para hacerlo. Hay que lograr el equilibrio en el equipo y hacer borrón y cuenta nueva para empezar de cero”.