Dicen que equipo que gana no se toca, pero en su inicio de ciclo para el flamante entrenador de San Martín, César Monasterio, es momento de que se empiece a ver su mano. Por eso, de cara al partido del domingo contra Estudiantes de Río Cuarto, el técnico probó algunos retoques desde los nombres pero no en el esquema. Repitiendo el 4-4-2 que sirvió para vencer a Defensores de Belgrano el sábado pasado, Monasterio trabajó en la mañana de este jueves con el plantel con Leonel Bontempo y Jonathan Blanco como posibles titulares para recibir al Celeste de Río Cuarto. La presencia de Bontempo en el lateral izquierdo era cambio cantado tras la expulsión de Dante Álvarez en Defensores, mientras que el ingreso de Blanco por Nicolás Pelaitay en el mediocampo fue más sorpresivo. En ese repaso, solamente esas dos serían las modificaciones, remarcando que no están confirmadas y que de las prácticas de este viernes y sábado, saldrán las definiciones finales. San Martín puso como titulares en el ensayo de fútbol a Mariano Monllor en el arco; Alejandro Molina, Abel Masuero, Augusto Aguirre y Bontempo en la defensa; Marcos Arturia, Jonathan Blanco, Francisco Grahl y Sebastián González en el mediocampo; Cristian Sánchez y Nico Franco en el ataque. La agenda de San Martín seguirá este viernes feriado en turno matutino, mientras que el sábado quedará ya completa la preparación con el último entrenamiento en el Hilario Sánchez. Además, desde la dirigencia se informó que la venta de las entradas para el domingo no será anticipada sino que comenzará desde las 10 y hasta el inicio del juego. El detalle de precios es el siguiente: Popular, 2.500 pesos; Plateas: 3.500; Platea Alta, 4.500; Damas, Menores y Jubilados, 1500 pesos.

Del lado de Estudiantes, que viene de ganarle a Defensores de Zarate el pasado domingo, el técnico Marcelo Vazquez podría repetir formación, con el defensor Gastón Arturia en cancha para enfrentar a Marcos que hoy es titular en San Martín. Iría con Joaquín Bigo; Nahuel Cainelli, Gastón Arturia, Gonzalo Maffini, Facundo Castet en defensa; Nicolás Talpone, Fernando Beluschi, Álvaro Pavón, Guillermo Villalba en el medio; Mauro Valiente, Mateo Bajamich en ataque.

Sábado 1 de abril contra All Boys

Zona A, novena fecha:

Jueves 30, a las 16.30, por TV: Nueva Chicago-Defensores Unidos de Zárate.

Viernes 31, a las 15.30: San Telmo-Almagro; a las 19.05, por TV-, Almirante Brown -Gimnasia de Mendoza; a las 20 - Temperley-Agropecuario de Carlos Casares; a las 21- Estudiantes de

Río Cuarto-Flandria; a las 21.30 -San Martín de Tucumán-Brown de Puerto Madryn.

Sábado 1 de abril, a las 15.30: All Boys-San Martín de San Juan, Defensores

de Belgrano-Alvarado de Mar del Plata.

Domingo 2, a las 16.40, por TV: Deportivo Morón-Patronato de Paraná.

Libre: Güemes de Santiago del Estero