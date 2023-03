El pasado lunes se confirmaron nóminas de carreras y montas de cada uno de los caballos que participarán el Clásico Vicente Dupuy, que se correrá el próximo domingo en el hipódromo de La Punta, San Luis. En la carrera de los 5 millones, quedaron inscriptos, entre los 16 que la correrán, los tres caballos sanjuaninos. Otra decena de representantes de otros stud, estarán en el resto de las competencias del programa.

Como, aparte del 'forfait' que dejó 16 de los 23 caballos inscriptos, se realizó el compromiso de monta, se confirmó lo que era un secreto a voces, el experimentado y laureado jockey cordobés, Juan Carlos Noriega, montará a Mr. Globalizado; el zaino clasiquero ganador de carreras de G1 que

presentará el stud iglesiano de La Nona. También se confirmó que Emanuel Sosa montará a Perfect Smile (stud El Sadat) y Joaquín Luna lo hará con Overlord (El Maty).

Los otros caballos sanjuaninos que correrán son: Macario Cap (Los Pampa), en una prueba de 1.000 mts. Moon Stormer (Los Sanjua); Aquel Tesoro (Aromas de Campo) y Master Al (Esquina Alta), en otra carrera de un kilómetro. El Gran Carata Sant (Inmaculada Madre): Leyenda del Milagro (Los Sanjua) y Port Bartón (Banget); en dos carreras de 1.4 kms. En los dos clásicos Estrellas Precoces, que correrán 1.000 metros, y recibirán 1 millón de pesos en premios, correrán: White and Mackay (Los Sanjua); Festejado (Doña Pancha) y Gone With The Wind (El Maty). Y, en el Estrellas Puntanas, lo hará, Hortensius (Los Pampa).