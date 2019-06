Deceso. Daley Mathison tenía 27 años. Ayer engrosó la lista de muertos en la Isla de Man.

Las carreras del TT de la Isla de Man 2019 no pudieron empezar peor. Daley Mathison, piloto británico de 27 años, falleció ayer debido a un accidente en la carrera de Superbike del Tourist Trophy de la Isla de Man.



Mathison sufrió el mortal accidente en la manga que abrió el programa de carreras en el Mountain Course. En concreto ocurrió durante la tercera vuelta de la carrera en Snugborough, entre Bradden Bridge y Union Mills. Daley iba en la 13ra posición cuando sucedió el accidente. Mathison era un experimentado piloto de las 'Road races'. Debutó en el Mountain Course en 2013, cuando finalizó quinto en la carrera de los recién llegados en el Gran Premio de Manx. Luego hizo tres podios consecutivos en la carrera TT Zero (tercero en 2016 y 2017 y segundo en 2018). Natalie, la mujer del propio Daley, confirmó el deceso a través de las redes sociales. "La última imagen que vi de mi marido fue la de un hombre tan feliz con su vida y orgulloso de sus carreras", compartió en Twitter.