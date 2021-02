El ex arquero de River y la Selección argentina, Germán Burgos, está a la espera de un ofrecimiento para iniciar oficialmente su carrera como entrenador luego de dar un paso al costado en el Atlético de Madrid, donde era ayudante de campo de Diego Simeone, y el sueño de dirigir al Millonario siempre está latente.

En diálogo con Súper Deportivo Radio, al Mono le consultaron si había recibido algún llamado desde Núñez, algo que descartó de plano, aunque aclaró que "en mí está la idea de pasar por River, porque simplemente es mi casa. Ahora está un amigo como Marcelo Gallardo, también Enzo Francescoli. La historias del fútbol son largas y estoy seguro que un día va a ocurrir, porque es mi sueño".

Además, aseguró que luchará por conseguir ese anhelo. "Es eso lo que le digo a los jóvenes, que no dejen de perseguir sus sueños. Yo soy un perseguidor de sueños y River es uno de mis sueños como la Selección Argentina", comentó Burgos.

De todas maneras, el ex arquero avisó que su primera experiencia como DT la va a tener en España. "Tiene que ser acá, porque tengo el crédito ganado para iniciarme. Ya tuve ofertas pero las tuve que rechazar. Con todo esto del coronavirus, todo es como que se paralizó. Los clubes que han venido a buscarme le tuve que decir que no, porque yo había dado la palabra para terminar la Champions y después comenzar solo", explicó.

Finalmente, habló del emotivo adiós que recibió en el Atlético de Madrid cuando decidió dar un paso al costado. "No he visto en el fútbol, una despedida como hizo el Atlético Madrid a un segundo entrenador. Nunca he visto en mi vida lo que han hecho conmigo y eso no lo podía entorpecer. Es increíble, lo que pasa que uno da, cuando uno da, la gente recibe y también vuelve. Son como energías. Hay que equilibrar las emociones".