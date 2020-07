En las últimas horas se confirmó la muerte de Osvaldo "Chiche" Sosa a los 72 años. El exfutbolista y entrenador había sufrido un ACV en el año 2013 que lo había dejado con serias secuelas en el habla y en la movilidad.

En febrero de este año había sido internado de urgencia en una clínica de Belgrano y su pareja, Ana, con quien tuvo a su hijo, Lautaro, de 16 años, había pedido a sus amigos, familiares y conocidos que lo ayudaran económicamente para costear el tratamiento.

Muy querido en el ambiente del fútbol, Chiche había tenido que soportar en febrero de 2001 un golpe muy duro en su vida del que nunca se recuperó. La muerte de uno de sus hijos (Leandro), fruto de su matrimonio con la actriz Marta González,en un accidente automovilístico ocurrido en México.

Chiche Sosa tuvo una extensa carrera en el fútbol argentino y fue uno de los DT más jóvenes de Argentinos, club que empezó a dirigir cuando tenía poco más que 25 años. Fue el comienzo de una extensa carrera que incluyó a Racing e Independiente, así como también a Almagro, Tigre, Huracán, Colón, Deportivo Armenio, Deportivo Mandiyú, Talleres de Córdoba, Chacarita Juniors, Lanús, Quilmes y Atlético Tucumán.

En sus últimos años de actividad profesional se había dedicado, además, a dar charlas en el conurbano bonaerense y en el interior del país sobre la formación de jugadores infantiles y juveniles.

“Allí no existe la profesión de técnico de infantiles, entonces tratamos de darle un asesoramiento para que aprendan los valores y el sacrificio a través del deporte para poder triunfar en la vida. Me encuentro con muchas realidades y lo importante no es cambiar a los técnicos, sino asesorar a los que ya trabajan con los chicos porque son ellos los que conocen su vida”, dijo en una de sus últimas entrevistas con Radio El Mundo.