Su estadía en Miami duró poco. Llegó a esa coqueta ciudad estadounidense para jugar un torneo relámpago de fútbol y justo coincidió con el anuncio de Lionel Messi que llegaría a esa ciudad. Matías Garrido vivió una experiencia inolvidable, jugar al fútbol y vivir como argentino el furor que causó el anuncio de que el mejor jugador del mundo jugaría ahí.

El "Gambetita" llegó para jugar la "Copa Mariachi" que viene siendo el Mundial de fútbol amateur. Participaron selecciones de México, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras. ¿Cómo llegó Garrido al Mundial? Lo convocó el Atlantida Old Boys de Honduras, integrado por jugadores que supieron representar a la selección hondurense y que el sanjuanino conoció en su paso por el Olimpia de ese país hace unos años.

Garrido fue el único sanjuanino en el equipo disputando el torneo que duró dos días, el otro nacido en este país fue Néstor Pitana el reconocido ex árbitro que llegó para dirigir la final que coronó a Victoria, equipo de Virginia, Estados Unidos.

Justo en esa semana que Garrido disputó el certamen se dio el anuncio que paralizó al mundo con la novedad que Messi reforzaría al Inter de Miami. "Es una locura, la ciudad estuvo revolucionada, enloquecida con Messi. Nosotros como argentinos quizás no tomamos dimensión de cómo en otro país lo pueden amar tanto o más que nosotros. Estaba en el shopping y la gente arrasó comprando la indumentaria del Inter Miami, no me quiero imaginar lo que será cuando Messi llegue a jugar", comentó el sanjuanino que después del certamen aprovechó para recorrer la ciudad. Este viernes arribó a la provincia donde espera para conocer donde continuará su destino futbolístico, aunque ya hay algunas propuestas a su alrededor.