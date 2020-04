El español Rafael Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, 12 de ellos en Roland Garros, confirmó ayer que participará en un torneo virtual recreado en el videojuego Tenis World Tour y que disputará el Mutua Madrid Open, con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo a gran parte del planeta. "Desde el confinamiento y con los ánimos que nos estamos dando, feliz de participar en el torneo virtual de Madrid y que como no podía ser de otra manera, intentaré darlo todo. No sé yo qué tal se me irá porque no es lo mismo, pero espero estar con ustedes y sentir su apoyo como siempre ocurre cada vez que juego en casa, esta vez virtual", expresó "Rafa" en declaraciones efectuadas desde su residencia en Mallorca, donde cumple con el aislamiento social.

El tenis se suma al ciclismo y automovilismo en la actividad con plataformas de videojuegos.

Nadal se sumó a la movida a la que ya se habían anotado el escocés Andy Murray, el francés Lucas Pouille, la alemana Angelique Kerber, la holandesa Kiki Bertens y la española Carla Suárez y que se desarrollará desde el 27 al 30 de abril, cada uno compitiendo desde sus casas.

El torneo contará con una donación de 150.000 euros en ambos cuadros (ATP y WTA), del cual los ganadores podrán decidir la cantidad que entregan a los tenistas con más problemas económicos actualmente y, adicionalmente, un total 50.000 euros que irán destinados íntegramente a reducir el impacto social de la pandemia de la Covid-19.

Nadal, cinco veces campeón en el Masters 1000 de Madrid, será la principal atracción del cuadro masculino, mientras que entre las damas se anotó, por el momento, la ex número uno del mundo, la alemana Angelique y, también, la neerlandesa Kiki Bertens, quien se coronó campeona en la "Caja Mágica" en la edición del año pasado.

"Creo que es una iniciativa divertida por una gran causa. Echaré de menos jugar en Madrid este año, ya que me encanta el torneo, pero haré todo lo posible para competir desde el sofá de casa y para rendir tan bien en el torneo virtual este año como lo hice el año pasado en la cancha", afirmó la jugadora nacida en los Países Bajos.