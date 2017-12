Falta un día para que Papá Noel deje los regalos en los arbolitos de Navidad. Cuando vaya a abrirlos, Marcelo Gallardo podría sentirse satisfecho. Es que, esta vez, el entrenador recibiría todos los pedidos que hizo en primera instancia. River avanzó para concederle los deseos y está cerca de incorporar a los cuatro jugadores solicitados por el técnico de River.

El primero que podría llegar es Lucas Pratto, la prioridad. Hace unos días, el delantero, de vacaciones en la Argentina, se reunió con Marcelo Gallardo durante tres horas y la reunión fue positiva. Según pudo averiguar Clarín, el jugador quedó encantado y el técnico se fue con la sensación de que el futbolista quiere vestir la banda roja. Esa es una de las buenas señales. Además, Pratto desea volver a la Argentina para estar cerca de su hija, jugar en el fútbol local para recuperar el nivel que lo acerque de nuevo a la Selección y disputar la Copa Libertadores, su gran obsesión. Pero hay más: ayer, el presidente de San Pablo, Carlos Augusto Barros e Silva, más conocido como Leco, les comunicó a los integrantes del Consejo de Fútbol de su club la intención de vender su parte del pase del Oso.

River está preparando una oferta de alrededor de 30 millones de reales, lo que equivale a unos 9 millones de dólares por el 100% del pase. De todos modos, la negociación no es sencilla ya que San Pablo posee el 50% de la ficha (por el que pagó 6,6 millones de dólares a principios de año), Atlético Mineiro el 45% y el restante 5% le pertenece a BH, una cadena de supermercados de Brasil. Además, en enero, San Pablo, por contrato, está obligado a comprarle un 15% más al Mineiro en 1,5 millones de dólares.

Al margen de lo de Pratto, River también continúa avanzando por los otros tres jugadores que solicitó Gallardo. Uno de ellos es Damián Musto, el volante central que tuvo un gran 2016 en Rosario Central y que este año jugó en el Tijuana de México. De allí, el santafesino se irá y, de acuerdo a lo que pudo recabar este diario, le manifestó a su representante el deseo de jugar en River, por más que también esté Racing (con Eduardo Coudet, que lo dirigió en Central) detrás de sus pasos. Para quedarse con Musto River tiene que desembolsar dos millones de dólares.

Silvio Romero es otro jugador que está en el fútbol mexicano. Ya van varios mercados de pases en los que Gallardo buscó al delantero con pasado en Lanús. Y es en éste cuando más cerca está de concretarse. Por él, River le pagaría al América de México cerca de 5 millones de dólares.

En tanto, Lucas Zelarayán es otro de los deseos que le surgió a Gallardo en este mercado. Con poca continuidad en Tigres de México, el ex Belgrano está ante una gran chance y no la quiere desperdiciar. Su intención es volver a la Argentina. Y River acordaría un préstamo de un año (o 18 meses) con opción de compra con la institución mexicana. ¿La llegada de este jugador es por una eventual salida de Gonzalo Martínez? No sería vinculante, aunque la situación que se vivió con Lucas Alario amerite cierto resguardo. Hay clubes europeos interesados en el Pity, aunque por menos dinero de la cláusula de rescisión (15 millones de euros) no se irá