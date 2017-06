Sin otro frente de competencia que no sea el Oficial de la Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, hoy a partir de las 16 se abrirá el capítulo 10 del certamen máximo a nivel local con tres partidos, destacándose el que pondrá cara a cara a los dos últimos de la tabla de posiciones en el Barrio Cabot, pero además reeditando el partido que por el Federal C quedó inconcluso y con polémica en el medio, en La Rinconada también se prometen emociones. El restante partido de esta triple propuesta sabatina estará en el Barrio Atlético donde se medirán dos equipos que aún no definen sus pretensiones y navegan en la mitad baja de las posiciones.



Con 9 partidos ya encima y el triste registro de ser el único equipo que no ha podido ganar en el Oficial, Arbol Verde será local de Sportivo 9 de Julio en la cancha del Barrio Cabot, sabiendo que la presión es enorme y que está obligado a un triunfo como para volver a empezar. Los del Este no andan mejor y apenas están 3 puntos por encima del Arbolino.



En Pocito, Atenas será local de Sportivo Del Bono reeditando el choque que se dio en semifinales del reciente Federal C, que finalmente quedó trunco por la situación que le tocó vivir al arquero Sergio Araoz. Pero en este Oficial sus realidades son otras y ambos apuntan al protagonismo en este tramo de la temporada. Atenas perdió terreno cuando estaba bien acomodado arriba, mientras que el Bodeguero después del ascenso, hilvanó varias victorias que lo han colocado en posición expectante en las posiciones.



En el restante partido del sábado, en el Barrio Atlético, Trinidad irá por una nueva victoria tras el flojo comienzo de año que tuvo y con el plus de haber descansado forzosamente en la fecha pasada ya que se suspendió su partido contra Desamparados. El rival será el urgido Juventud Unida de Médano de Oro que pelea por la permanencia y necesita sumar puntos cuanto antes para reacomodar sus objetivos en esta temporada en la que ascendió nuevamente.





Las chicas



Después de un comienzo a todo gol en el que sobraron emociones y respaldo en la gente, el fútbol femenino de la Liga Sanjuanina pide espacio nuevamente para este domingo con 5 escenarios y 10 partidos, repartidos entre las dos zonas que componen este primer campeonato del año.



El camping del SEC, el Polideportivo de Albardón, la cancha de Los Andes, Colón Junior y la Villa María de La Bebida serán los escenarios de la segunda función del torneo que ya pinta para ser sensación.



En la cancha del SEC, a partir de las 15, abrirán el juego Palermo-Aberastain y luego irá San Martín-SEC, sabiendo que estarán dos de los equipos que comenzaron goleando como Palermo y las Verdinegras. En el polideportivo de Campo Afuera, Albardón, a las 15 abrirán San Agustín-Alianza y luego, Las Renegadas-9 de Julio, destacando que las albardoneras también debutaron con goleada mientras que los otros tres equipos no pudieron jugar; en la vieja cancha de Los Andes, a las 15 las pocitanas de San Lorenzo enfrentarán a Fundación Miguel Sánchez y, de fondo, Trinidad-Del Bono, en cruce de dos que comenzaron perdiendo; en la cancha de Colón, abrirá la doble jornada Catita Moreno-Manantial y luego Colón-Libertad Juvenil de Las Chacritas.

Finalmente en Villa Maria, en La Bebida, irá Peñarol-Desamparados y más tarde Sarmiento-Villa María.