El arquero Esteban Andrada se despidió de Boca y en los próximos días viajará a México para incorporarse a Monterrey. "Estoy triste y contento a la vez. Este es un club para quedarse a vivir, pero también necesitaba cambiar de aire", afirmó en sus primeras declaraciones públicas tras cerrarse su pase al fútbol azteca.

El cuidapalos explicó la importancia que tiene el Xeneize y destacó que "es la institución más grande del mundo". Además, agregó: "Pasé tres años maravillosos y me enamoré, pero también te tocan momentos difíciles. Me encantaría volver y por eso me gustaría irme por la puerta de adelante".

Con la venta de Andrada a México, Agustín Rossi tomará la titularidad del arco de Boca.

Con respecto a su ausencia en el último partido de Boca, el guardameta fue contundente. "No sé por qué no atajé. Fue una decisión del técnico de respetar los momentos de cada uno", manifestó sobre la presencia de Agustín Rossi frente a Racing en las semifinales de la Copa de la LPF, donde su equipo finalmente quedó eliminado en la definición por penales en el Bicentenario de Pocito.

"Siento que la fiesta no dañó mi relación con la dirigencia ni con Riquelme en particular", deslizó sobre el evento realizado en febrero por la celebración de sus 30 años y del cual circularon imágenes sin cuidados por el coronavirus. En tanto, añadió: "Fue un cumpleaños familiar en un momento que no daba y me disculpé". El arquero reveló cómo fue el tema que en su momento pareció complicar el pase a México. "Voy a estar eternamente agradecido. Cuando renové mi contrato en 2019 tenía que terminar mi casa y propuse que me prestaran la plata. Me comprometí a devolverla en una futura venta", explicó.

En relación a cómo se resolvió esa cuestión, Andrada contó que "el 15 por ciento que le corresponde al futbolista en una transferencia quedará para el club". Sobre esto, completó: "En ese momento quería seguir en Boca y pude hacerlo gracias a aquel arreglo al que llegamos".

"Se va a sentir, porque es un referente y emblema de la institución", declaró sobre la decisión de Carlitos de irse del Xeneize. También reveló cómo se enteró de la determinación: "Fue un poco chocante. Lo vimos en la conferencia y a nosotros recién nos avisó al día siguiente por Whatsapp".

El guardameta se perdió los últimos dos encuentros por Eliminatorias y también la Copa América. "Hablé con el entrenador de arqueros, pero la inactividad hizo que corriera de atrás. Lo tomé bien, porque la responsabilidad fue mía y me lo dijeron de frente. Ojalá pueda volver", expresó.

Mientras que en su cuenta de Instagram, posteó "¡Fueron tres años que no voy a olvidar más en mi vida! Por eso quiero darle las gracias a todo el pueblo xeneize por darme siempre ese cariño. ¡En otro momento nos volveremos a encontrar!".

Presente



Nicolás Orsini se entrenó ayer por primera vez en Boca, luego de haber sido presentado como el primer refuerzo xeneize del mercado de pases. El delantero trabajó en el predio que el club tiene en Ezeiza junto a otros 13 futbolistas del plantel.

Si bien la pretemporada arrancará el viernes, algunos jugadores aprovecharon el receso para recuperarse de sus lesiones o ponerse a punto en la parte física. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo tienen como objetivo el cruce frente a Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los futbolistas que practicaron junto a Orsini fueron Marcos Rojo, Eduardo Salvio, Marcelo Weigandt, Agustín Almendra, Alan Varela, Cristian Medina, Diego González, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Eros Mancuso, Alan Molinas, Agustín Sández y Ezequel Fernández. Algunos de ellos todavía no debutaron.

Por otro lado, los nuevos refuerzos del club, Norberto Briasco y Esteban Rolón, ambos provenientes de Huracán, se sumarán esta jornada a las prácticas.