Newell´s Old Boys, de Rosario logró esta noche un valioso triunfo, 1 a 0, ante Talleres en Córdoba, en encuentro válido por la tercera fecha de la Liga Profesional disputado en el estadio Mario Kempes ante más de 35.000 espectadores, y es transitoriamente el líder del certamen.



El "leproso" anotó rápidamente por intermedio de Ramiro Sordo, cuando corrían 27 segundos de juego, en tanto que el arquero local Guido Herrera le contuvo un penal al ingresado Nicolás Castro en el complemento y el colombiano Rafael Pérez se fue expulsado a los 45 minutos de la primera parte. Los dirigidos por Javier Sanguinetti suman así su segundo triunfo de visitante, continúan invictos y con siete unidades están en la cima del certamen de manera transitoria, en tanto que la ‘T’ acumula dos derrotas en fila y se queda con tres puntos en la zona media.



Desde el vestuario prácticamente salió ganando Newell´s porque a los 27 segundos de juego llegó la apertura del marcador cuando recuperó Francisco González en el medio y tomó mal parado al fondo local, recibió por el medio Juan Manuel García, y este alargó para la entrada de Sordo, que llegó sin marca y con un preciso remate puso el tempranero 1 a 0. Todo lo planeado en la previa por los entrenadores se modificó rápidamente con la conquista "leprosa" y así los rosarinos se replegaron bien cerca del arquero Ramiro Macagno y salían de contra buscando ampliar la ventaja.



La "T" manejó el balón y tuvo sus chances para igualar en la primera mitad, con un par de ocasiones de Matías Esquivel, una desviada y la otra ante una gran tapada de Macagno. Tuvo también el local el empate en los pies de Enzo Díaz, pero el lateral izquierdo estrelló un tiro libre en el travesaño, y en el rebote no pudo convertir Michael Santos. Se complicó aún más el panorama para los de Pedro Caixinha con la expulsión del colombiano Rafael Pérez, por un manotazo en el rostro de Víctor Velázquez (reemplazó al suspendido Cristian Lema y sobresalió), cuando se iba la primera mitad.



En ventaja y con un hombre más, el equipo visitante dispuso de más espacios en el ataque y dispuso en el inicio del complemento de tres chances claras, pero "Juanchón" García, Guillermo Balzi y "Panchito" González no embocaron al arco sus definiciones. La "T" era pura voluntad, buscando el empate por todos los medios y aún con inferioridad numérica se la rebuscó para poner a correr a Santos y Federico Girotti, que inquietaban pero sin llevar demasiado peligro.



Fueron desordenados pero intensos los minutos finales, cuando Mauro Vigliano recurrió al VAR para sancionar el penal para la visita por la mano de Díaz en el área, pero Herrera adivinó el tiro de Castro y contuvo lo que era el 2-0, para que luego, en los ocho minutos adicionados el juego se desarrolle definitivamente en campo de Newell´s. Talleres se repitió en centros que fueron despejados siempre por los centrales rosarinos, y aunque vendió la cara derrota, no encontró los caminos para quedarse con algo en un partido que se le presentó complicado desde el inicio.



Los cordobeses buscarán la recuperación el sábado en la visita a Arsenal, con el posible debut de Julio Buffarini, y Newell´s intentará reafirmar el buen arranque cuando reciba el lunes venidero a Argentinos Juniors.