Newell's Old Boys quedó como único puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al empatar esta noche de visitante con Platense, 1 a 1, en encuentro de la séptima jornada.



El conjunto rosarino se puso en ventaja a los 41m del primer tiempo con un insólito gol en contra de Juan Pablo Pignani y el local lo empató con un hermoso remate de media distancia de Juan Cruz Esquivel a los 38m del complemento.



Con el empate ambos conservaron el invicto, pero a Newell's le cabe el dilema del vaso medio vacío o medio lleno: como en la jornada pasada ante Patronato dejó escapar el triunfo y, aunque quedó solo en la cima (15 unidades), mañana lo puede pasar Gimnasia (LP), que lo sigue a un punto y visita a Atlético Tucumán.



Platense, por su parte, de gran campaña, se sumó a Unión de Santa Fe en el tercer escalón de la tabla, con 13 puntos.



En un primer tiempo parejo y discreto, fue el "Calamar" el que produjo algo más: a los 7m se acercó con un buen intento de Costa que detuvo Macagno y a los 20m se lo perdió Tijanovich, que no alcanzó a conectar un buen centro de Schor.



A esa altura la herramienta más usada por el local era el desborde de sus laterales ante la ineficacia de la "Lepra" para cortarlo.



Pero Newell's, que en ningún momento logró conectar con Sordo y "Juanchón" García para arrimar peligro, se puso en ventaja con una jugada insólita: Juan Pablo Pignani tocó hacia atrás, Marcos Ledesma falló en el control y la pelota se metió mansa al 1 a 0.



En los primeros pasajes del complemento el equipo de Javier Sanguinetti exhibió algo más de ambición. A los 6m, así, Sordo no pudo conectar un centro enviado por González; y a los 9m el propio González probó de afuera y contuvo bien el arquero local.



Pero Platense recuperó la iniciativa con los cambios de Omar de Felippe y Newell's se recostó con comodidad en la solidez defensiva que viene exhibiendo desde el inicio del campeonato.



El "Calamar", así, chocaba con la última línea visitante, hasta que a los 38m probó con otra fórmula: Esquivel sacó un remate estupendo de media distancia y se colgó en un ángulo del arco de Macagno para convertirse en el al cabo merecido 1 a 1.



De allí hasta el final Platense intentó ir por más, pero no lo logró. El reparto, de todos modos, pareció dejar contentos a todos.



En la próxima fecha, la octava, Platense visitará a Arsenal de Sarandí (viernes 15 desde las 21.30) y Newell's recibirá a Racing Club (sábado 16 a partir de las 18).