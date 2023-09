Newell's Old Boys de Rosario y Unión de Santa Fe igualaron esta tarde 1-1, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF), zona B, jugado en el estadio Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia.



Con este resultado, ambos conjuntos se mantienen invictos en el certamen. Mientras que el equipo del DT Gabriel Heinze reúne 8 unidades, su par santafesino que orienta Cristian 'Kily' González ostenta 6.



El delantero paraguayo Jorge Recalde, a los 12m. del segundo tiempo, abrió la cuenta para el conjunto rojinegro, mientras que el volante zurdo Kevin Zenón, a los 18m., estampó la igualdad, tras un rebote que desvió la trayectoria del balón.



Los dos equipos disputaron un buen primer período, con intensidad como la característica central. Sin embargo, el elenco local es el que más cerca estuvo de anotar.



Newell's logró dominar por mayor cantidad de tiempo la pelota, como a los 3 minutos cuando Recalde recibió solo por la izquierda y remató de derecha, pero el arquero Moyano salvó hacia su izquierda.



El mejor juego local recién se tradujo en otra llegada a los 29 minutos, con una buena media vuelta de derecha que tapó Moyano y en un gran derechazo de Martino desde fuera del área, que el arquero mandó al córner, cuando amenazaba entrar por el ángulo superior derecho, a los 38m. Y sobre los 39m. Velázquez cabeceó solo afuera un córner pasado de Sordo desde la izquierda, que no había alcanzado el golero "tatengue".



Unión apostó a un 5-3-2 en la etapa inicial, movió bien el balón y presionó alto. Pero no generó ninguna chance clara durante los 45m. iniciales.



Newell's acentuó su dominio, buen juego y llegadas en el comienzo del complemento hasta que a los 12 minutos Sordo mandó un córner desde la izquierda que el delantero paraguayo Recalde cabeceó solo, en el medio del área, para clavarla abajo, junto al poste derecho de Moyano, que no llegó.



El partido le había quedado servido a Newell's, pero a los 18 minutos, Vera hizo un lateral largo al área desde la derecha, la pelota rebotó en un defensor, tras una disputa aérea con el ingresado delantero Nicolás Orsini y le cayó a Zenón, quien le pegó de derecha.



El disparo iba hacia la derecha, pero rebotó en Sforza y entró abajo, a la izquierda, sin que pudiera intervenir Hoyos. El equipo 'tatengue' empató en su primer remate al arco.



Unión reaccionó con los ingresos de Orsini y Tanda, al punto que Newell's recién volvió a llegar a los 24 minutos, con un centro pasado de Recalde desde la derecha que Mansilla bajó de cabeza y que Ferreira remató desviado, solo frente al arco.



La última maniobra de riesgo se dio a los 41m., con un tiro de Iván Gómez, que Moyano, la figura de la tarde, envió al córner arrojándose al ángulo superior izquierdo.



Newell's tuvo mayor tiempo la pelota, pero no tuvo contundencia. Unión, al revés, le sacó renta máxima a lo poco que llegó y se llevó el empate.