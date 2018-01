Contento, de volver a San Juan, dijo estar Vincenzo Nibali. El "Tiburón del Estrecho", uno de los seis ciclistas que ganaron las tres grandes del ciclismo mundial, comenzará en las rutas de nuestra provincia su asalto a la gran carrera francesa que ya ganó en 2014.

El próximo 14 de noviembre cumplirá 34 años. Nacido en Messina, Sicilia, un lugar donde el ciclismo no es tan popular como en el norte italiano, Vincenzo Nibali llegó por segundo año consecutivo a San Juan para comenzar su temporada que tiene como objetivo de máxima tratar de ganar su segundo Tour de Francia.



Nibali creció en el seno de una familia humilde. Su padre, Salvatore, de oficio barnizador, fue quien le transmitió su pasión por el ciclismo. "Papá, un amatori (aficionado), es quien me alentó", contó mezclando palabras en español e italiano. Fue quien le construyó su primera bicicleta, cuando tenía 18 años.



Sus inicios no fueron sencillos. El ragazzo quería ser ciclista profesional. Sueño que alimentaba a diario mirando las cintas del programa Historia del Ciclismo en el videoclub donde trabajaba su madre.



A los 11 años su objetivo era subir el Etna, un volcán activo ubicado en la costa oeste de Sicilia, por el que transitaba con un grupo de cicloturistas veteranos. La semilla había germinado, pero para que el árbol diera fruto, con sólo 16 años tomó la decisión más importante de su vida deportiva. Se radicó en La Toscana, la región más ciclista de Italia.



Con una sonrisa dibujada en sus labios, Vincenzo, repite: "Fue piu bello, pero duro". Consultado sobre si en esos tiempos hubiera imaginado que su nombre estaría en la selecta media docena de ciclistas que ganaron las tres grandes (Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta de España), privilegio que comparte con el belga Eddie Merckx, los franceses Bernard Hinault y Jaques Anquetil, su compatriota Felice Gimondi y el español Alberto Contador, dijo: "De joven uno siempre sueña con ganar las carreras más importantes, pero no, un sueño así no lo imaginaba", contó en la siesta de ayer cuando atendió a la prensa local en el lobby del Hotel Del Bono Park.



Desde 2010 cuando ganó el Tour de San Luis, venir a la Argentina es una constante en la preparación del "Tiburón del Estrecho", como lo bautizaron por su origen sureño y su estilo de correr siempre al ataque, siempre buscando su presa para aniquilarla. "Estoy muy contento de venir a San Juan, sus tifo (hinchas) son muy afectuosos. Aparte hay buenas rutas, se puede entrenar en un clima adecuado porque ahora en Europa las temperaturas son molto fredas", explicó.



Sabe que la carrera en la que largará pasado mañana tiene diferencias con la del año pasado. Incluso que hay un par de etapas que lo favorecen, pero ante la pregunta si en alguna escalada se lo podrá ver en acción con sus clásicos ataques que desparraman al pelotón, Vincenzo dijo que irá "día a día". "Veremos cómo responderán nuestros físicos, porque venimos de un largo tiempo de descanso. Pero a medida que vaya pasando la carrera nos iremos dando cuenta de nuestras posibilidades. Iremos día a día, sería muy lindo regalarle a la gente un buen espectáculo", afirmó.



Contó, también, que el Bahrain Merida, equipo que debutó en el profesionalismo el año pasado acá, está en una temporada de realización. "Después de un buen año, con algunos resultados importantes, como mi victoria en Lombardía, al que tomamos como de adaptación, en esta temporada saldremos a buscar más carreras".



Reiteró, algo que viene diciendo desde que pisó el país, "el ciclismo necesita una respuesta por el tema de Froome en la Vuelta de España", carrera donde él terminó segundo y si existe una sanción para el británico por dar "no negativo" en una etapa, podría heredar la victoria. "Con el tema doping, estamos mejor que hace cinco años, pero este tipo de cosas no ayudan", afirmó.



Finalmente, cuando se le preguntó qué cima es la más complicada de todas las que coronó, Vincenzo Nibali, dijo que todas, que siempre son diferentes por cómo va la carrera, el clima o el físico, pero destacó: "Zocolan, en el Giro; Galibier y Alpe d"huez, en el Tour, son de las más exigentes que he corrido".





Un grande

4

veces ganó las grandes vueltas: Giro de Italia 2013 y 16; Tour de Francia 2014 y Vuelta de España 2010. Además ganó dos Tirreno-Adriático y dos Giro de la Lombardia.

"Venimos de un largo descanso. Iremos día a día. Sería lindo regalar un gran espectáculo"

VINCENZO NIBALI - Ciclista del Bahrain Merida Team

De San Juan a Lombardia

Vincenzo Nibali debutó con su equipo en la Vuelta a San Juan del año pasado, en la que terminó octavo a 1m17s del holandés Bauke Mollema (Trek Segafredo) ganador de la prueba. Desde entonces, hasta su victoria en el Taiwan KOM Challenge, competencia de un día corrida el 20 de octubre, el "Tiburón del Estrecho" completó, en 80 días de carrera, 13.047 kilómetros. Dos semanas antes a esa, que fue la última competencia del año, había ganado por segunda vez una de las cinco carreras monumento, del calendario (se llaman así a las que han superado las cien ediciones), il Giro de la Lombardia.



En el interín, desde Argentina a China, Vincenzo ganó la general del Tour de Croacia; la 16ta etapa y fue tercero en el Giro de Italia (ganado por Tom Dumolin). Y, la tercera etapa y fue segundo de Chris Froome en la Vuelta de España. También hizo podio en dos carreras históricas clásicas: 2do en el Giro dell"Emilia y 3ro en la Tre Valli Varesine, cerrando el año en el 5to lugar del ranking mundial con 2.196 puntos.