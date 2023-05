Una noticia sorprendente y triste a la vez. El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani no podrá correr el tradicional Giro de Italia por tener que sufrir problemas administrativos en su estadía en el país peninsular. "Nico" Tivani, quien iba a convertirse en el segundo ciclista sanjuanino en correr la importante prueba italiana (ya lo había concretado el "Pitufo" Daniel Efraín Castro) se quedó con las ganas y lo sufre.

El ciclista pocitano ya había sido confirmado por el Team Corratec pero ayer se supo que finalmente no será de la partida del Giro por no poder solucionar el tema de la actualización de la visa, requisito fundamental para que los extranjeros puedan residir en el Continente europeo.

La noticia se conoció ya caída la noche en Italia y lógicamente afectó al sanjuanino por la enorme ilusión que tenía. "Es un día muy triste para mí por la enorme ilusión que yo tenía de correr un Giro y todo lo que eso representa, pero siento que por algo pasan las cosas y ahora tendré que seguir trabajando como lo vengo haciendo y buscar revancha", expresó Tivani en contacto telefónico con DIARIO DE CUYO.

El motivo es que al sanjuanino se le vence la visa en la próxima semana y si bien tramitó la actualización de dicho documento, los plazos se vencieron y el trámite administrativo no se cumplió.

Tivani contó los días y las horas en estas semanas que pasaron, rogando que la renovación llegara. El Team Corratec hizo hasta lo imposible para poder contar con el ciclista en sus filas, hasta hablaron con las autoridades italianas para intentar resolverlo sin que el ciclista debiera viajar a la Argentina y perder la rutina de entrenamientos que exige correr un Giro durante tres semanas, pero no hubo forma.

Esta lamentable situación fue un duro golpe anímico para el sanjuanino que viene de conseguir medalla de plata en el Panamericano de Panamá. En la charla con DIARIO DE CUYO, el pocitano agregó: "Era mi sueño poder correr el Giro. Venía entrenándome de la mejor manera y con la ilusión de aportarle a mi equipo pero ahora tendré que pensar en lo que viene. Desde mi equipo me dijeron que no me bajonee y que siga pensando en las próximas carreras. En eso voy a pensar, en que la temporada recién está empezando y al equipo le queda mucho por delante. Seguro ya tendré chance de regalarle al equipo algo lindo en alguna carrera".

Tivani deberá dejar hoy mismo Europa para regresar a Argentina y, después de renovar la visa y recargar energías con sus afectos en su Pocito natal, volverá a Italia para buscar revancha.