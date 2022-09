Nicolás Tivani está intratable. El pocitano cerró de la mejor manera la segunda jornada del Campeonato Argentino de ciclismo de pista en el Velódromo Ciudad de Esperanza en Santa Fe, sumó una medalla de oro en la prueba de Omnium, mientras que Rubén Ramos logró la medalla de plata y de esta manera San Juan logró nueve medallas que sumadas a las 11 conseguidas el viernes, ponen a "La Sanjuanina" arriba del medallero general con 20 preseas.

La jornada en el velódromo santafecino arrancó con la medalla de bronce de Ludmila Aguirre en la Eliminación, el oro fue para Micaela Barroso de San Luis y la plata para Yanina Acosta de ASER.

En tanto que Cristian Romero logró una medalla de oro en la competencia de Eliminación de varones, el "Flaco" se impuso ante Franco Buchanan (Metropolitana) que se adueñó de la medalla de plata y Marcos León Rodríguez (ACINOBA) obtuvo el bronce.

En Omnium Sub-23 también tuvo a San Juan en lo alto del podio. Fue Rodrigo Díaz el mejor de la prueba y quien se quedó con el oro, la medalla de plata fue para Jonatan Almada (Sur Correntino) y el bronce para Agustín Ferrari (Sanluiseña).

En Omium de damas, Maribel Aguirre logró medalla de plata para San Juan después de haber escoltado a Cristina Greve de la Correntina. Mientras que el bronce fue para Xoana Acosta, ciclista de Mar y Sierras.

En Eliminación Sub-23 el podio fue netamente sanjuanino con Mauro Dominguez obtuvo el oro, Exequiel Alarcón fue medalla de plata y Rodrigo Díaz fue el bronce.

Para el cierre de la jornada quedó la prueba de Omnium de mayores y fue ahi que Nicolás Tivani y Rubén Ramos le dieron a San Juan oro y plata.

Con esto, San Juan lidera el medallero con 20 medallas que lo ponen en lo alto de la clasificación general del Argentino.

El cronograma de actividades para este domingo arrancará con la concentración a las 9 de la mañana:



HORA DE INICIO 09:30 hs

1- CLASIFICACION KEIRIN - Series Clasificatorias Keirin – Varones – Damas Elite

2- PERSECUCIÓN POR EQUIPOS MIXTO – CLASIFICATORIA (Los 4 mejores

tiempos)

3- REPESCA KEIRIN - Series repescas Keirin – Varones – Damas Elite

4- PERSECUCIÓN POR EQUIPOS MIXTO – FINAL ( 3ro vs 4to - - 1ero vs 2do)

5- SCRATCH VARONES SUB 23

6- SEMIFINAL KEIRIN - Series Semifinal Keirin – Varones – Damas Elite

7- FINAL - KEIRIN VARONES – Damas Elite

8- MADISSON DAMAS

9- MADISSON VARONES

Al cierre, las coronaciones