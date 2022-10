Inter le ganó a Fiorentina por 4-3 en el fútbol italiano, con un doblete de Lautaro Martínez, pero el hecho relevante en la ciudad de Florencia estuvo dado por la salida por lesión de Nicolás González, quien apenas jugó un puñado de minutos y enciende las alarmas en el campamento del seleccionado argentino.



Al cabo de la undécima jornada de la Serie A, el estadio Artemio Franchi resultó protagonista de incidencias que el técnico Lionel Scaloni no puede dejar de soslayar, de cara al Mundial Qatar 2022, que comenzará en menos de un mes.



Por lo pronto, el bahiense Martínez, el centrodelantero titular albiceleste, marcó por duplicado a los 15 minutos del primer tiempo (con un disparo cruzado de zurda) y a los 28m. del segundo (con un penal rematado con violencia al poste izquierdo), respectivamente.



El equipo dirigido por Simone Inzaghi, que acumula 21 unidades, había abierto la cuenta por intermedio de Nicoló Barella (Pt. 2m.), según reflejó Soccerway.



Y el tanto del triunfo llegó en el quinto minuto de tiempo adicionado por intermedio del volante armenio Henrikh Mkhitaryan.



En la escuadra ‘neroazzurra’ también se alistó desde el comienzo el atacante tucumano Joaquín Correa, quien fue sustituido por el bosnio Edin Dzeko, al promediar la segunda mitad.



En Fiorentina, que reúne 10 puntos y está en la parte baja de la tabla, el bonaerense González (ex Argentinos Juniors) apenas pudo actuar durante 9 minutos.



El extremo del seleccionado argentino tomó la pelota en la mitad de cancha y ensayó una gambeta para luego quedarse parado y pedir automáticamente el cambio, a partir de una aparente molestia muscular. En el banco de suplentes se le vio llorar por



En el conjunto ‘viola’ también se alineó el defensor Lucas Martínez Quarta (ex River Plate), quien figura en la lista preliminar de reservados para el seleccionado argentino, con miras a Qatar 2022.



Los goles del equipo que orienta el técnico Vincenzo Italiano fueron obra del brasileño Arthur Cabral (Pt. 33m., de penal), el francés Jonathan Ikoné (St. 15m.) y el serbio Luka Jovic (St. 45m.), sucesivamente.



Por su lado, Milan se subió provisoriamente al liderazgo, junto a Nápoli ambos con 26 puntos, tras superar claramente a Monza, por 4-1.



Los goles del equipo que dirige el DT Stéfano Pioli los convirtieron el español Brahim Díaz (2), el belga Divock Origi y el portugués Rafael Leao. El descuento fue obra de Filippo Ranocchia.



En tanto, en el primer encuentro de la jornada, Salernitana, con el concurso del defensor Federico Fazio (ex Ferro), doblegó por 1-0 a Spezia. El único gol lo anotó Pasquale Mazzocchi (St. 3m.).



La fecha había empezado el viernes con el triunfo de Juventus sobre Empoli por 4-0, con los goles de Moise Kean, el norteamericano Weston McKennie y el francés Adrien Rabiot (2).



Los partidos de mañana serán: Udinese-Torino (7.30 hora argentina), Bologna-Lecce (10.00), Atalanta-Lazio (13.00) y Roma-Nápoli (15.45).



La jornada se completará este lunes con los duelos Cremonese-Sampdoria (13.30) y Sassuolo-Hellas Verona (15.45).



Las posiciones: Nápoli y Milan 26 puntos; Atalanta 24; Roma 22; Lazio, Udinese e Inter 21; Juventus 19; Salernitana 13; Sassuolo 12; Torino y Empoli 11; Fiorentina y Monza 10; Spezia 9; Lecce 8; Bologna 7; Hellas Verona 5; Cremonese 4; Sampdoria 3.



Principales goleadores: Ciro Inmóbile (Lazio), Lautaro Martínez (ARGENTINA/Inter), Dusan Vlahovic (Serbia/Juventus) y Marko Arnautovic (Austria/Bologna) 6 goles.