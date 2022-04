Luego de regresar victorioso de la Vuelta a Formosa Internacional, el sanjuanino Nicolás Tivani se subió al podio en la prueba cronometrada del Campeonato Argentino de Ruta. Consiguió con un tiempo de 54m 16s obtener una medalla de bronce en la categoría Elite.

Con este resultado y culminado el primer día de competencias, San Juan se ubica primero en el medallero con una presea dorada, otra de plata y una de bronce, conseguidas en Damas Elite y Sub 23 y Varones Elite.

A minutos de haber terminado su esfuerzo, sostuvo que no había preparado la crono pero luego de los buenos resultados en Formosa, se animó a largar los 40 kilómetros en el Circuito San Juan Villicum. "No regalé nada y fui a darlo todo. Me llevo una medalla anhelada", expresó con gran alegría.

Clasificación

Alejandro Durán (Mendoza 52m 43s 28 Juan Pablo Dotti (Acinproba) 52m 56s 22 Nicolás Tivani (San Juan) 54m 16s