El sanjuanino Carlos Nicolía sorprendió en las redes sociales en las últimas horas al hacer una dura revelación con la intención de poner fin a los agravios que recibe mientras juega. El hockista campeón del mundo que actualmente juega en Benfica, en portugal, contó que debe soportar que le griten: "Asesino, mataste a tu mujer" y pidió un freno.

"Me callé por 9 años hoy digo basta. Tal vez muchos no saben mi historia, llegue en el 2014 a Benfica con mi hijo de 3 años con su madre recién fallecida, tuve la suerte de encontrar una gran familia Benfiquista que me acompaño siempre… pero hace 9 años que cada vez que fui al dragão caixa la gente atrás del banco de suplente (não a claque) me gritan asesino, mataste a tu mujer y muchas cosas que hasta me dan vergüenza decirlas", comenzó relatando el deportista en un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Y, con evidente dolor, agregó: "Mi hijo ya tiene 11 años y entiende todo. Es una pena que en un evento deportivo se haga esto, usando el fallecimiento de una persona, que luchó contra un enfermedad, riéndose de la muerte en sí. Una vergüenza".

Cansado de la situación, Nicolía reveló en su posteo: "9 años pasé escuchando estas cosas cada partido, PERO HOY DIGO BASTA. Llevo una lucha solo, contra la discriminación que siento de los reglamentos que las federaciones de hockey hacen y que no se si algún día gane, pero esta otra se termina hoy. No por mi, sino por mi hijo… no quiero que escuche nunca que hay gente que usa la perdida de su madre por una rivalidad o creerse graciosos! Todo tiene un límite… RESPETO".