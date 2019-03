Preocupado. Así se mostró el técnico de Sportivo Victor Andrada tras la dura caída de ayer.

La sinceridad de Víctor Hugo Andrada quedó plasmada en sus declaraciones. El director técnico de Desamparados mantuvo, como siempre, una charla con sus jugadores en el vestuario apenas culminado el partido y después sí, hizo un profundo análisis de la derrota que complicó a su equipo de la clasificación al Pentagonal. Se mostró dolido y así lo expresó: “Me voy mal, nada conforme. No jugamos a lo que teníamos que jugar. En un momento pareció que eran ellos (por Huracán) los que se jugaban la clasificación. Nosotros no entendimos que jugábamos una final porque lo de hoy era una final en la que se ponía en juego nuestro futuro”, expresó el entrenador. “Copito”, que había hecho cuatro variantes para el encuentro de hoy pero que había formado en la cancha el once que mejores resultados le había dado en el torneo, continuó con su análisis. “No se que pasó, creo que hubo jugadores que se conformaron y lo pagamos caro. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer y se los dije, acá yo armo el equipo pero todos somos responsables”, expresó el entrenador.

En tanto que Carlos Fondacaro, el volante ofensivo que retornaba al equipo tras dejar atrás una lesión en el soleo que le impidió estar en el empate ante Estudiantes y la derrota ante Boca Unidos, tampoco tuvo problemas para hacer su propia autocrítica: “Tenemos que corregir mucho de lo que hicimos hoy. Jugamos mal, nadie lo puede negar. Esto sigue pero tendremos que cambiar la imagen”.