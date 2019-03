Entrega. Michel García ingresó desde el banco y le aportó al equipo otra salida en ataque aunque claro, el gol nunca llegó.

Pablo Jofré es todo un referente en Desamparados y apenas consumada la derrota ante Huracán Las Heras, todavía con la bronca latente, el sanjuanino expresó sus sensaciones con total sinceridad: “Jugamos mal, no se puede negar. No estuvimos a la altura de este partido y lo perdimos. Me voy con mucha bronca y habrá que hablar y corregir muchas cosas de ahora en más”, así de tajante se expresó el volante que intentó generar siempre por el lateral derecho pero con los minutos entró en el bajón generalizado del equipo. “Pagamos caro un error que cometimos y de ahí en más todo nos costó. No mostramos lo que veníamos haciendo y ahora tendremos que ir a Tucumán por todo o nada”, valoró el “Peca”.



“NO JUGAMOS BIEN”



Otro que se mostró en la misma línea que Jofré fue el defensor Alfredo González Bordón. El central víbora analizó la caída que complicó sus chances de clasificación: “La realidad es que no supimos jugarlo, no le encontramos la vuelta y quizás sentimos esa presión que ellos no tuvieron y que les permitió jugar bien, nosotros no jugamos bien”, valoró el experimentado defensor. Darío Ramella en tanto, sostuvo que: “Hay que levantar la cabeza rápido y pensar en lo que viene. Todavía tenemos una chance y tendremos que dejar la vida para intentar aprovecharla”, contó el lateral izquierdo que se fue reemplazado en el complemento.