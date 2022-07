"No hay crisis acá, no la van a encontrar. Cuando ganás, es fácil convencer. Y el entrenador también tiene que acompañar procesos en malos momentos. Esto es mucho más sólido que un resultado de fútbol, más allá de que algunos quieren generar eso", manifestó ayer Marcelo Gallardo, el DT de River Plate, en conferencia de prensa. "Mi permanencia en el club se construyó a lo largo de los años y no depende de los resultados. Algunos quieren desestabilizar. Lamento decirles que acá no hay ninguna crisis. Son muy obvios. No van a confundir al hincha. Yo estoy firme, sólido y convencido. Es la señal que le quiero dar a los hinchas de River. A los demás, van a tener que seguir esperando", agregó.

En referencia a dicha continuidad, Gallardo, respondió: "Mi proyección es ocuparme de este momento y son tres meses y medio para trabajar de cara ese objetivo, la idea es pelear el campeonato y creo que podemos hacerlo y sino quedará el trabajo".

En este sentido analizó: "La continuidad sin resultados tiene que ver como un mérito no sólo para mí, también para el resto de los entrenadores, el fútbol no es un arte de magia, es para todos los dirigentes, hay que estar convencido". Al tiempo que propuso: "Cuando se contrata un entrenador y si no se lo sostienen en una temporada, cuando se lo despide que se vaya el responsable de esa elección, pónganse a pensar lo que sería eso".