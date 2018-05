La cuenta regresiva para el inicio del Mundial parece acelerarse cada vez más. Argentina, que hoy se despedirá del país ante Haití (ver pág. 37) iniciará un nuevo objetivo en Rusia y quizás esta vez con mucha más presión. El hecho de haber perdido tres finales seguidas hace que se le "apunte" a la selección de "Messi y sus amigos". Pero el astro rosarino, en una entrevista con Canal 13, se desligó de esa presión y negó rotundamente que Argentina sea candidato al título. Y ahí se abre la incógnita: ¿es aspirante al título una selección que clasificó al Mundial agónicamente y que todavía no parece encontrar su nivel?



Por el momento, Messi no lo toma como "la última vida" como parece estar catalogada esta participación en el Mundial, según lo que expresó antenoche a una entrevista televisiva. "Es un reto muy grande para todos. Pero debemos ir con tranquilidad, porque no tenemos que tirar el mensaje de que seremos los campeones del mundo porque somos los mejores, porque no es así, no somos los mejores", puntualizó Messi, quien no tuvo problemas en decir quiénes -según su visión-, serán los candidatos: "Brasil, Alemania y España".



España fue quien vapuleó 6-1 a Argentina con una goleada que todavía resulta dolorosa en plena puesta a punto para el Mundial. Esa caída no hizo más que seguir sembrando dudas en una selección que todavía no termina de convencer. "Prefiero que el tiempo pase despacio para trabajar más antes que empiece el Mundial, porque lo necesitamos", contó Lio. Ese "tiempo" al que hace referencia la estrella del Barcelona lógicamente deja en claro que a él tampoco lo convence el nivel del equipo.



Messi, irónicamente o no, mostró temor a la hora de analizar a los rivales, que a priori, para una selección plagada de estrellas que se lucen en los campeonatos europeos, no deberían resultar tan complicados: "Habrá que pensar en ganarle a Islandia, que hizo un papel impresionante en la Eurocopa y terminó primero en su Grupo por encima de Croacia, que será nuestro segundo rival. Y encima tenemos a Nigeria que siempre te complica", describió. "No será nada fácil pasar primeros en el Grupo" fue otra de las frases que tiró. La presión de la gente en la calle se siente y él trató de desligarse de ese peso: "La gente debe ser realista de que no vamos como candidatos. Me dio miedo cuando Ecuador nos hizo el primer gol (en Eliminatorias)", sostuvo. Del 2014 a este 2018 corrió mucha agua bajo el puente. Tres finales perdidas y la misma cantidad de técnicos. Es que tras la era de Alejandro Sabella, se pasó al "Tata" Martino, luego Eduardo Bauza y llegó el turno de Sampaoli, un técnico que en Chile ganó mucho, pero que con el buzo de la Albiceleste todavía no demostró casi nada. Sólo basta con recalcar que el pasaje a Rusia se dio de manera agónica, con el último suspiro en la altura de Quito.



Claro que no todo es responsabilidad de quien maneja el barco. Ahora, con una base conformada por esa selección de estrellas, con el mejor jugador del mundo, con un arquero sin definir, con jugadores con poca y nada de experiencia en la Selección, la pregunta es: ¿Messi tiró esa frase para sacarse la pesada chapa de candidato o porque realmente piensa eso? La respuesta se sabrá dentro de poco más de un mes y medio, y allí ojalá que el árbol no tape el bosque.

Dani llevó su rock a Messi



El exdelantero de Boca Juniors, Daniel Osvaldo, alejado del fútbol y dedicado de lleno a la música, visitó a la Selección en Ezeiza y le obsequió el disco de su banda "Barrio Viejo" a Messi. Sampaoli, amante del rock, también tuvo el suyo.