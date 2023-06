Nueve derrotas, dos empates, apenas dos victorias en 13 juegos. Números que sepultan cualquier esperanza pero en Peñarol, hay vida. La decisión dirigencial de cambiar entrenador trajo de regreso a un viejo conocido de San Juan: Ricardo "Rulo" González. El técnico cordobés llegó, metió doble turno en su segundo día de trabajo y ahora se apresta a definir su primera formación para jugar mañana a las 15,30 ante Huracán Las Heras en el Bicentenario. Todo rápido, todo intenso. Y después de sus primeras 72 horas al frente de Peñarol, González es contundente: "Peñarol no tiene margen de error".

Ese es el panorama en Chimbas. Una campaña que lo tiene hundido en el fondo de la Zona B no se levanta así nomás y el cordobés lo sabe: "Es un plantel que tiene calidad, tal vez le falta ese oficio y la experiencia que en el Federal A es clave. Hay muy buenos jugadores y en este tipo de torneos, eso pesa. Se puede compensar todo con la actitud, la entrega y con eso, nos tiene que alcanzar para sostenernos. El grupo está golpeado, sentido por la serie de malos resultados pero el único camino posible es el trabajo, la entrega y la convicción de que esto lo cambiamos todos juntos. En eso estamos insistiendo y vemos que el plantel lo tiene asumido".

Se viene Huracán y para González, el objetivo es uno solo: ganar. "Necesitamos una victoria que cambie todo. Hemos intentado sumarle detalles nuestros a una base que hay pero sin cambiar demasiado. Eso sí, le vamos a dar opciones a los chicos de San Juan que habían quedado algo relegados en la formación, pero dependerá de ellos aprovecharla también. Necesitamos una reacción individual y también colectiva. Peñarol tiene que recuperar su autoestima, creer en Peñarol. Pero el Federal A no es sencillo. No perdona nada y no podemos pecar de inocentes. Hay que ser prácticos, aprovechar todo. Ese es el camino y mis jugadores lo saben".

En el análisis del plantel que encontró, González no esquiva la polémica: "Es un plantel de buena calidad pero muy joven. El Federal A exige experiencia, oficio. Si me pongo a repasar, Diego Pave, Pablo Costi y Reinaldo Alderete son los que tienen esa experiencia y eso nos ayudará. Creemos a muerte en este grupo y sabemos de su compromiso. Eso, nos trajo a San Juan y a este desafío pero sabiendo que no tenemos margen de error y lo que hagamos, tiene que alcanzarnos".

El debut de González será mañana ante Huracán Las Heras en el Bicentenario de Pocito.

En el capítulo final de esta presentación en sociedad como nuevo entrenador de Peñarol, Rulo González decidió acercarse al hincha bohemio, a la gente del club: "De este momento tenemos que salir todos juntos. Nosotros desde la cancha, la dirigencia en su trabajo diario y el hincha de Peñarol apoyando al grupo, alentando como siempre. No es fácil este desafío pero tiene que alcanzarnos siempre que estemos muy unidos. Peñarol tiene que sostenerse en el Federal A porque llegar a esta categoría es muy complejo. Tenemos toda la confianza en lograrlo, el conseguir esa reacción que tanto estamos necesitando. Quedan dos ruedas completas casi y el margen para equivocarnos se achicó pero Peñarol tiene mística como para revertir esta situación. De eso, estoy más que seguro".

Pocos cambios

La práctica de hoy será la decisiva en la primera semana de Rulo González al frente de Peñarol y es que el técnico cordobés definirá los nombres que mañana jugarán ante El Globito mendocino. Con pocos cambios, tratando de fortalecer el grupo pero con detalles de su impronta, el Rulo propondría el esquema de 4-4-2 desde lo táctico con una probable que iría con Pave en el arco; Cabrera o Argumoza, Barraza. Costi y Squie en la defensa; Salinas, Alderete, Ruiz Sosa y Comas en el mediocampo; Almirón y López en el ataque, aunque no está nada confirmado porque la idea del entrenador es darle más espacio a los jugadores de San Juan que tiene en el plantel. Peñarol completará hoy su preparación para luego esperar ya el debut de este nuevo ciclo que busca ganar.