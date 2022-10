Otra vez el clásico del fútbol sanjuanino entre Sportivo Desamparados y San Martín no se jugará en el Serpentario. Es que la dirigencia del Víbora solicitó jugar ese encuentro válido por la 14ta fecha del Torneo de Verano, en el Estadio del Bicentenario y no en Puyuta. El partido se jugará este jueves a las 16.30 y será clave, porque Desamparados tras caer ante Unión este lunes quedó con 27 puntos y sigue escolta de los líderes San Lorenzo y Unión, pero San Martín tiene 24 y buscará ganar para alcanzar a Sportivo.

Ya por el Torneo de Invierno hace unos meses, este encuentro entre Desamparados-San Martín había generado polémica. En ese momento, la dirigencia encabezada por Juan Valiente teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba el Serpentario y confiando en que para la segunda rueda que se está jugando la cancha iba a estar en condiciones, decidió invertir la localía y de esa manera el duelo se disputó en Concepción, partido que terminó ganando San Martín 2 a 1 un domingo en la mañana.

Si bien la obra en el estadio puyutano no tuvo avances y las condiciones del campo de juego están lejos de ser las óptimas, todo apuntaba a que el duelo por el Torneo de Verano igual se disputaría en Puyuta donde viendo haciendo de local el equipo dirigido por Emanuel Guirado, pero otra vez la dirigencia decidió cambiar la localía y el duelo se trasladará al Bicentenario, lógicamente solo podrán ingresar hinchas de Sportivo.

FECHA 14

La fecha comenzará este miércoles con los encuentros entre Árbol Verde vs. Carpintería, Rivadavia vs. Colón Junior, Del Bono vs. Trinidad, Atenas vs. Alianza, Sarmiento vs. San Lorenzo y Juventud Unida vs. Marquesado. En tanto que el jueves además del duelo entre Sportivo y San Martín jugarán: Juventud Zondina vs. Villa Obrera, 9 de Julio vs. Aberastain y Unión vs. Peñarol (va por la noche a las 22 horas).