La Asociación del Fútbol Argentino informó que la entidad y Jorge Sampaoli llegaron a un acuerdo por la desvinculación del director técnico de la Selección, luego de la decepcionante actuación en el Mundial de Rusia 2018, en la que el equipo fue eliminado en octavos de final por Francia. "En el día de hoy, la Asociación del Fútbol Argentino y el ex entrenador de la Selección Nacional, Jorge Sampaoli, han arreglado de mutuo acuerdo la rescisión de su contrato. Asimismo, también se desvincularon el preparador físico Jorge Desio y el analista de video Matías Manna. Esta Asociación les agradece a los profesionales la actividad desarrollada dentro del Seleccionado durante su ciclo", apunta el escueto comunicado que fue publicado en el sitio oficial del ente que rige el fútbol argentino.



Las partes llegaron a un acuerdo el sábado por la noche, en una comunicación telefónica: la AFA abonará 1.550.000 dólares en siete cuotas por la ruptura del vínculo, que llegaba hasta Qatar 2022 y tenía una ventana de rescisión menos onerosa recién luego de la Copa América Brasil 2019. De esta manera, la dirigencia termina abonándole bastante menos que lo que indicaba la cláusula de salida que superaba los 8 millones de dólares.



Las negociaciones se aceleraron a partir del viernes, cuando arribó al país Fernando Baredes, abogado y apoderado del director técnico. Está previsto que el acuerdo se firme hoy en una escribanía y se espera una conferencia de prensa en las próximas horas, de la que participaría solo Claudio Tapia, el presidente de la AFA.



El backstage secreto del arreglo insumió 14 días de negociaciones, con distintos vaivenes y momentos de tensión. Finalmente, la AFA lo hizo oficial y mañana las partes rubricarán el final de una historia que tenía el objetivo de durar 5 años, pero que terminó abruptamente con el golpe en el Mundial.



Está previsto que Sampaoli firme la rescisión de su contrato que lo unía al órgano rector del fútbol argentino hasta el Mundial de Qatar 2022. El trámite se desarrollará en una escribanía y, recién a partir de ahí se hará oficial. Para certificarlo ante los medios no se realizará una conferencia de prensa conjunta, como sucedió, por ejemplo, con Edgardo Bauza: hablará Claudio Tapia, presidente de la AFA, en solitario. "Sampaoli es un hombre complejo y generó muchas idas y vueltas; hasta que el arreglo no esté rubricado no se va a confirmar", explicaron desde la AFA.



La Asociación del Fútbol Argentino celebra como una victoria el resultado de la negociación, que se aceleró desde el arribo al país de Fernando Baredes, abogado y representante de Sampaoli. Partiendo de tener que abonar la cláusula de rescisión, la AFA terminó acordando el pago de casi 1.600.000 dólares en siete cuotas, pagando la primera esta misma semana. La historia sindical de Claudio Tapia, aseguran en la calle Viamonte, fue determinante para la reducción del monto a erogar y, de esta manera, ponerle un punto final a la novela.



El futuro de la Selección recaerá en otros nombres propios. La carpeta de opciones se divide entre los utópicos y los terrenales, entre los imposibles y los que podrían aceptar. La primera lista la lidera Mauricio Pochettino, del gusto del presidente de AFA, y también la integran Diego Simeone y Marcelo Gallardo. Ricardo Gareca y Matías Almeyda figuran entre los potables. Se definirá en las próximas semanas. Lo urgente y lo inmediato está hecho: el final de la novela del adiós a Sampaoli.





LA CIFRA

7

Serán las cuotas que la AFA le pagará para la finalización del contrato a Jorge Sampaoli hasta enterar la cifra de 1.550.000 dólares.

>> 20 años y 10 técnicos

Consumada la salida de Jorge Sampaoli, quien acordó su despido con el presidente de AFA, Claudio Tapia, la Selección se quedó sin entrenador. Una vez más, la salida del técnico no es prolija y se da muchísimo antes a lo que iba a ser un proyecto a largo plazo, fundamentada en el mal Mundial que tuvo Argentina. Pero la del DT oriundo de Casilda es más de la lista de los últimos que estuvieron en el cargo, quienes por inducción, motus proprio o diferentes razones, dejaron de ocupar la silla caliente. Una lista negra que termina en Sampaoli a mediados de 2018 pero que empezó con Daniel Passarella en 1998. 20 años repartidos en 10 técnicos. Una lista que nadie quiso ver y que tiene estos nombres: Jorge Sampaoli, Edgardo Bauza, Gerardo Martino, Alejandro Sabella, Sergio Batista, Diego Maradona, Alfio Basile, José Pekerman, Marcelo Bielsa y Daniel Passarella.