Desamparados dio un paso clave en su rearmado tras conocerse que el Federal A tendrá un torneo para definir los dos ascensos al contratar a un viejo conocido de la casa: Cristian Bove. El extécnico de Peñarol fue entrenador de arqueros y luego ayudante de campo en el club puyutano cuando lo dirigía Ricardo Dillon, y desde mañana cuando empiece la pretemporada (ver aparte) será el comandante del barco buscando formar un equipo competitivo. En la previa al comienzo del ciclo, marcó los objetivos y cómo le llegue esta oportunidad.

-¿Qué sensaciones tenés por ser el nuevo DT de Desamparados?

-Una felicidad muy grande. Diría que una doble felicidad: por un lado, el hecho de volver a tener trabajo en esto que tanto me apasiona a mí como el grupo de trabajo que encabezo (Mauricio Lara es su ayudante de campo), y por el otro el tema de hacerlo en un club tan importante para mí como es Desamparados.

El torneo del Federal A se comenzaría a disputar en noviembre.

-¿En qué etapa de tu carrera te llega?

-En una etapa de maduración, de permanente capacitación, siempre apuntando a reducir los márgenes de error al máximo. La idea de uno es siempre mejorar y sabiendo las exigencias son grandes.

-Con cada renovación de cuerpo técnico, se habla de ascenso: ¿ese es el objetivo?

-Nosotros tenemos claro que no venimos a pasear. No venimos a cumplir un contrato (NdeR: es hasta diciembre del 2021). Apuntamos a dar lo mejor y que Desamparados sea protagonista. Luego, las cosas se pueden dar o no...

-¿La idea es un proyecto a largo plazo?

-En el fútbol el plazo lo dan los resultados, más allá de lo que uno firma en un contrato al empezar. Es como los matrimonios: uno se casa para toda la vida, pero luego los matrimonios duran lo que duran y punto. En los clubes es igual. Lo que sí, uno debe hacer todo lo que esté a su alcance para extender ese periodo de trabajo con resultados.

-En tiempos de pandemia y crisis económica, ¿cuál es la idea del armado del plantel?

-El presupuesto sin dudas que es un condicionante importante, diría, para el 95% de los equipos de la categoría y Desamparados no es ajeno a ello. Queremos formar una buena base con los jugadores del club y a ellos sumarle cuatro o cinco refuerzos de jerarquía, sabiendo que por ahora no se sabe qué torneo ni cuando se disputará. Armar algo importante y si no se puede dar ahora, dejar la base para el próximo campeonato.

Mañana salen a la cancha



En principio, Desamparados tenía pautado comenzar los entrenamientos de pretemporada esta jornada, aunque finalmente lo hará mañana por un tema administrativo de habilitaciones. El entrenador Cristian Bove afirmó que el arranque será "no con muchos jugadores y con la mayoría del club". En ese sentido, se conoció que seguirán Pablo Jofré y Emanuel Décimo, mientras que se espera una definición por Nicolás Sottile. A su vez, ya están confirmados como refuerzos tres jugadores que conoce el técnico de su paso por Peñarol: Federico Paz, Enzo Díaz y Darío Ramella, cuyo pase es del víbora. El primero en conocer que será nuevo jugador del club es un hijo pródigo como el lateral derecho, Lucas Ceballos.

Bove también destacó que los jugadores que inician las prácticas deberán hacerse los test rápidos y luego de dar los resultados, quedarán habilitados para entrenarse.