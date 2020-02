05Esta noche en los Estados Unidos, madrugada del domingo en la Argentina, la atención del mundo deportivo estará centrada en el choque que por el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo, sostendrán el actual campeón, el norteamericano Deontay Wilder (42-0-1, 41KO) y el retador inglés Tyson Fury (29-0-1, 20KO).

La pelea adquiere connotaciones importantes porque frente a sí estarán dos de los tres hombres que aspiran, antes de fin de año, a convertirse en el único monarca de los pesos completos.

El estadounidense Wilder, de 34 años y de 2,02 metros de estatura es un noqueador implacable a quien solo le aguantaron la mano, una vez Bernard Stiverne (su única victoria por puntos) porque en la revancha lo sacó del ring en el tercer asalto y quien será, por segunda vez, su adversario esta noche. Fury (31 años y 2,07 metros) quien dominó con su mejor estilo de boxeo la mayor parte del combate que sostuvieron en diciembre de 2018, pero que no vio reflejado su accionar en las tarjetas de los jurados porque sufrió dos caídas, de las que se levantó, pero le restaron las importantes ventajas que llevaba en la acumulación de los asaltos.

Cada uno tiene asegurada una bolsa con un piso de 25 millones de dólares, cifra que se incrementará si logra venderse el PPV (pague para ver) en más de 1,4 millones de hogares. Cifra que, según el octogenario promotor Bob Arum, se ha superado y estaría orillando los 2 millones de aficionados que comprarán el paquete de la velada que incluye tres peleas por títulos del mundo y una decena de combates previos.

La pelea será la estelar de la que se llevará a cabo en el MGM Grand Arena en Las Vegas, llegará a Latinoamérica a través de la señal de ESPN Knock Out y en Argentina se verá desde las 23. El match de fondo empezaría, aproximadamente a las 1 de mañana.

Ayer se desarrolló la ceremonia del pesaje y de acuerdo al kilaje de cada uno se infiere que están muy bien preparados. Wilder dio 104,800, más pesado y potente que en peleas anteriores y Fury 123,800 mas liviano y veloz que en otros combates.

Este choque divide la opinión de la cátedra. Los ex campeones Larry Holmes y Evander Holyfield, apuestan por el poder de Wilder. Para otros ex monarcas, George Foreman y Mike Tyson, esta vez será Fury quien salga con los brazos en alto. Será a cara o cruz. Cielo o infierno.

Pesaje caliente

DEONTAY WILDER

Campeón del CMB

"No olvides que te fui a buscar y te saqué de las drogas. Eres un desagradecido. Te noquearé y volverás a la vida que tenías antes de pelear conmigo. Le di de comer a tu familia y no reconoces nada. Te saque del barro y no te importa".

TYSON FURY

Ex triple campe05ón

"Tú me fuiste a buscar porque no tenías con quién pelear y ganar plata. Tienes que aceptar que solamente conmigo puedes llevarte bolsas importantes. En la pelea anterior te respeté. En esta saldré a pararme en el centro del ring y te sacaré".