El jueves último, algunos minutos después de las 10, se presentó en la UFI N°3 de Esteban Echeverría, que investiga al futbolista Sebastián Villa por supuestamente violar a su ex pareja, una testigo que se convirtió en una pieza fundamental. Se trata del relato de F., una joven que fue invitada a la casa del futbolista la misma noche en la que Tamara Doldan, ex pareja de Villa, denunció la violación que sufrió.

F. no sólo contó el contexto de esa fiesta sino que, además, relató que el colombiano intentó abusarla sexualmente. La mujer, de 23 años, explicó lo que pasó esa noche, cómo llegó a la casa del delantero de Boca y cómo logró escapar del intento de abuso. Infobae accedió al testimonio completo de la joven que, a pesar de que se le preguntó, prefiero no denunciar a Villa por temor a que secomplique su situación laboral.

F. llegó a conocimiento de los investigadores de dos maneras. Primero porque su nombre y apellido figura en los registros de ingreso al Country Venado II, donde vive Villa. Pero, también, porque Noelia, una de sus amigas que también estuvo esa noche en la casa del delantero de Boca, la mencionó en su declaración del día jueves.

Mientras Noelia relataba los pormenores de aquella noche del 26 de mayo del 2021, dijo, casi por casualidad, que su amiga F. también había sufrido un intento de violación por parte del futbolista.

Ante esas palabras, la fiscal de la UFI N° 3 de Esteban Echeverría, Vanesa González, ordenó que se la cite a F., de inmediato.

“Esa noche salí del boliche ‘Kapital’ en San Telmo, de trabajar con mi mejor amiga. También estaba la novia del seguridad de Villa, apodado Vikingo. Él le dijo a ella que los jugadores de Boca estaban ahí en el country y que necesitaban presencia y que nos pagaban el Uber. Eran cerca de la 1 de la mañana, porque era pandemia y cortaban temprano los boliches. Entonces fuimos a Canning, llegamos a Venado II (donde vive Villa) e ingresamos”, explicó.

Luego detalló lo que vio antes de ingresar a la casa, propiamente dicha: “Nos abrió la puerta Vikingo. En otro Uber creo que fueron otras dos chicas, solo me acuerdo de una. La recuerdo porque también tuvo relaciones en esa fiesta con Villa”.

En su relato que dio inició a la investigación, la víctima original, Tamara Doldan, contó que cuando terminó de ser abusada salió de la habitación y vio a un grupo de chicas que ella no sabía que estaban en el lugar. Dentro de ellas, estaba F.

“Cuando entramos estaba todo apagado, había whisky y otras bebidas. En ese momento, el salió de la pieza con Tamara. Vikingo nos dijo que tomemos lo que queramos, que nos acomodemos y pusieron música. Nos pusimos a tomar, a bailar y Villa bailaba con las chicas, Tamara estaba ahí con él. Estuvimos un rato ahí. En un momento él se fue a la cocina con una de las chicas, que no recuerdo el nombre y estuvo ahí con ella, tuvieron relaciones. Cuando quisimos ir a la cocina, Vikingo no nos dejó pasar porque dijo que estaba con una chica”, continuó F.

En ese momento de la declaración, según consta en el acta firmada por todas las partes, F. comenzó a llorar. “Si queres pregúntame vos”, le dijo a la fiscal.

Luego de un breve receso, y de tomar un poco de agua, continuó dando detalles de lo que fue el intento de abuso sexual que sufrió.

“En el living yo le dije a Villa si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca. Me dijo que sí. Ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fue dos segundos. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y el me besaba igual en la boca”, expresó con lagrimas en los ojos.

Luego, la joven de 23 años continuó con el relato de lo que pasó en la habitación. La misma en la que, minutos antes, Tamara Doldan asegura que fue violada: “Cuando intento salir de la pieza, me empujó a la cama. Forcejeamos, el igual me agarraba de los brazos y me empujaba. No entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Después, se bajó los pantalones y se subió encima mío. Cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama”.

“El en un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”, relató.

F. contó que, gracias a los reiterados esfuerzos que hizo, logró abrir la puerta. Del otro lado, al igual que en la denuncia que hizo Tamara, estaba Vikingo, el empleado de seguridad, controlando que nadie pudiera entrar ni salir. “Cuando abro mi amiga estaba del otro lado diciéndole a Vikingo que abra la puerta y Vikingo me dijo que ´yo trabajo para Villa, no para vos´. Mi mejor amiga me dijo que nuestros amigos nos estaban esperando afuera en el auto y nos fuimos.”.

Cuando la víctima terminó su relato, la fiscal González quiso saber desde cuando la mujer conocía a Villa: “Lo conocí en otra presencia, en Puerto Madero, en un departamento. Fui con otras dos amigas y cuando se terminó la fiesta ahí, él dijo que vayamos a su casa en Canning. El ahí estaba bien, normal, nos llevamos bien. Yo estuve con el la primera vez que nos pagó la presencia, el día de Puerto Madero, pero lo hice porque yo quise. Pero no la pase bien y nos fuimos. Él es bruto, te ahorca y te pega cachetazos, al momento de tener relaciones sexuales”.

Una vez que la mujer terminó de contar lo que pasó y finalizaron las preguntas, la fiscal González le preguntó si quería instar la acción penal, es decir, si quería denunciar a Villa. La mujer fue tajante: “No. yo trabajo en boliches, lugares donde van jugadores de fútbol y esto me podría afectar. Yo quiero seguir con mi vida y olvidarme”.

A pesar de que no se formalizó una nueva denuncia contra el futbolista, este testimonio, expresado bajo juramento, se convirtió en fundamental para la causa que tiene a Tamara Doldan como víctima.

La causa contra el delantero de Boca continuará esta semana con más testimonios de mujeres que estuvieron esa noche en la casa del country Venado II. Pero, sin dudas, las expectativas están puestas en lo que pasará este jueves, cuando Sebastián Villa deba sentarse frente a la fiscal para realizar su declaración indagatoria.

