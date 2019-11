Sin definición. La CRI masculina no tuvo definición ayer por un reclamo, que obligó a las autoridades a analizar imágenes de video y postergar la decisión. Hoy se conocerá la resolución.

Y llegó el día final, el del cierre, el del moño a la fiesta. Hoy los XXII Juegos Binacionales de Integración Andina llegan a su última jornada, con finales en deportes en conjunto y la ceremonia de clausura que será desde las 21 en el Parque de Mayo, con la presentación de la Banda XXI. Pero antes, en el cuarto día, ayer San Juan siguió sumando medallas, que llegaron del ciclismo, la natación y el atletismo.



El ciclismo retomó la actividad tras dejar la pista con la contra reloj individual en el Circuito San Juan Villicum, en el que Magalí Balmaceda y Abril Capdevila obtuvieron las medallas de plata y bronce. Las chicas sanjuaninas quedaron detrás de la mendocina Julieta Benedetti. Hoy, en tanto, se disputará la prueba de pelotón, en damas y varones, también en El Villicum.



Por su parte, la natación siguió brindando alegrías ya que Enzo Greco logró la presea de oro en los 400 metros libre, mientras que Rosa Mulet volvió a colgarse medallas, en esta caso la de oro en los 100 metros pecho. Otro nadador que aumentó la cosecha de San Juan en la disciplina fue Román De la Rosa, quien ganó la presea de plata en los 100 metros pecho.

Cierre. El tenis de mesa tuvo jornadas intensas en el SUM de la UCCuyo. La disciplina cerró ayer con éxito sus Juegos Binacionales.



En tanto que en el atletismo, Gabriel Leiva volvió a sumar en esta caso con la medalla de bronce en salto en triple.



Por otro lado, en los deportes en conjunto hoy hay chances en cuatro disciplinas. En el básquetbol masculino, San Juan derrotó a San Luis por 73 a 52 en una semifinales y hoy irá por el oro ante Córdoba. En el vóley masculino, los chicos tuvieron un duro encuentro ante Mendoza y se impusieron por 3-2, por lo que se cruzarán en la final ante Córdoba.



En el hockey, las chicas eliminaron a Metropolina al ganar 3-2 y hoy afrontarán la definición ante Mendoza; en tanto que los varones superaron a Mendoza 5-2 y la final será ante Metropolitana.



De la pista al autódromo para seguir celebrando

Felices. Abril Capdevila (izquierda) y Magalí Balmaceda continuaron con la cosecha de medallas en el ciclismo. Y hoy se tienen fe para la prueba de pelotón.



Magalí Balmaceda y Abril Capdevila afrontan sus primeros Juegos Binacionales y las dos ya sumaron medallas tanto en la pista como en la ruta. Ayer, en la CRI que se disputó en el autódromo albardonero, Magalí y Abril quedaron segunda y tercera, a la vez que Balmaceda ya había obtenido el oro en las vueltas puntuables y la plata en el scratch, mientras que Capdevila había sumado bronce en el velódromo Héroes de Malvinas.



"Está siendo una gran experiencia. Con la crono estoy contenta, pero sé que estaba para más. En la primera vuelta se me cayó la botella de agua y eso me condicionó para el resto de la crono, por el calor y el viento que me ahogaron demasiado. Sin hidratación, hice todo lo que pude y me alcanzó para la medalla de plata", señaló Magalí (16).



"La crono no es mi fuerte y fue la primera vez que la corrí. Hice dos primeras vueltas muy buenas y estaba peleando por la medalla de oro, pero en el tercer giro sentí el esfuerzo y el calor y se vino abajo mi promedio. Igual, para no tener experiencia en la CRI siento que fue más que positivo", dijo Abril (15).