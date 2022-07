Los números no mienten. Y en este feliz y prometedor presente del Atlético San Martín, la frialdad de las estadísticas le sostienen ese corazón caliente que pide ascenso, que quiere la vuelta a Primera. El ciclo de 17 partidos de Raúl Antuña como entrenador, llegó a números que justifican este ascensor en el que se metió para llegar ya a la sexta posición de la tabla, por debajo de Gimnasia de Mendoza solo por diferencia de goles. En el registro goleador, después de Chacarita Juniors que tiene 33 goles convertidos, San Martín está junto a All Boys como los dos segundos más goleadores en un escenario de 37 equipos en la Primera Nacional.

Y los números siguen en signo positivo para sustentar las ambiciones de un equipo que cambió de timón un viernes 11 de marzo, cuando perdió en Córdoba ante Belgrano. Desde ahí, arrancó la serie positiva de Antuña y su cuerpo técnico como local: jugó 9 partidos en esa condición, ganó 8 y solo empató uno. Invicto en Concepción de la mano del Purruco, para construir una fortaleza que ya sintieron varios, primero con triunfo por varios goles como Villa Dálmine (4-0), Gimnasia de Jujuy (3-0), Temperley (4-1). Y luego con triunfos importantes pero ajustados como Deportivo Madryn (3-2), Nueva Chicago (3-1), Quilmes (2-1) y Ferro (1-0). El único que se llevó algo de San Juan fue Alvarado de Mar del Plata que empató sin goles. Ese poderío como local era clave para edificar la campaña y con el primer 5-0 de esta temporada, San Martín logró terminar de armarlo para imponer condiciones desde la previa, sea cual sea el rival a recibir.

El otro punto en cuestión y que empezó a tener resolución era ser visitante. Afuera, San Martín no podía sumar pese a tener muy buenos desempeños y ante Mitre en Santiago del Estero consiguió empezar a resolverlo. Antes se había quedado con las ganas en Mendoza contra Maipú cuando le empataron en el descuento o contra Estudiantes en Río Cuarto donde fue mucho más pero terminó perdiéndolo.

En el resumen de los números que sostienen las esperanzas de San Martín, el ciclo de 17 partidos de Antuña se resume en un 60% de efectividad, habiendo conseguido 31 puntos de los 51 que ha disputado con un detalle de 9 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Cifras para envidiar por cualquier equipo que se precie de tener aspiraciones de algo.

Párrafo aparte se gana el momento goleador de Matías Giménez, quien es hoy el máximo artillero del Atlético San Martín pero que además, con 8 goles ,ya está en el segundo escalón de los goleadores de la Primera Nacional. No quiso ir a Godoy Cruz para jugar en Primera, prefirió seguir en el club de toda su vida y lo refrenda con los goles que sirven para ganar partidos, no esos que decoran resultados. Los números no mienten.