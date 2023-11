Se retiró con todos los honores hace dos años, como el múltiple campeón y gran referente del automovilismo que es. Pero su amor por la velocidad pudo más y, ante la primera propuesta sobre la mesa, no dudo en volver a calzarse el casco y acelerar en un autódromo.

Una temporada en las TC Pick Up fue más que suficiente para saciar hasta la última gota de la carrera deportiva de Guillermo Ortelli. Y es que una decisión sorpresiva y que conmocionó al ambiente fierrero, el piloto de Salto ayer anunció que decidió ponerle punto final a su extensa y exitosa campaña deportiva.

"Ahora sí, llegó el momento de sacarme el casco. Me quedo para siempre con esto, verlos disfrutar conmigo y bancando en todo momento. Por este medio les comunico que no estaré corriendo la última fecha de TC Pick Up (este fin de semana). Las palabras no me alcanzan para escribir lo que siento, todos saben lo que significa para mi el automovilismo pero sobre todo el cariño de la gente", escribió el talentoso piloto en sus redes.