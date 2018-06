Golpazo. Manuel Lanzini tenía un gran presente en lo que iba a ser su primer Mundial pero una lesión ayer lo dejó afuera de "Rusia 2018".

El mediocampista ofensivo Manuel Lanzini sufrió ayer la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sobre el final del entrenamiento que el seleccionado de la Argentina efectuó en Barcelona, y será desafectado del plantel que participará de la Copa del Mundo de Rusia 2018.



La noticia sobre la grave lesión del jugador del West Ham inglés fue dada a conocer por el parte médico oficial difundido en la cuenta que la AFA posee en la red social Twitter y las primeras informaciones que recogió Télam en la ciudad deportiva del Barcelona dicen que sucedió cuando pretendió girar y la rodilla se le quedó trabada, sobre el final de la sesión matutina que llevó a cabo el DT Jorge Sampaoli.

Argentina quedará concentrada en Rusia y no hará ningún otro amistoso.

En ese contexto, a solo seis días del inicio de la Copa del Mundo en Rusia y a ocho del debut de la Argentina, Lanzini se perfilaba como titular en el equipo argentino, jugando por el sector derecho, para el debut del 16 de junio ante Islandia, en Moscú, por el Grupo D.



Lanzini, de 25 años, nacido en la localidad bonaerense de Ituzaingó y que suma cuatro cotejos en el seleccionado con un gol (ante Italia, el 23 de marzo de este año), se inició en River Plate, jugó a préstamo en el Fluminense de Brasil y también lo hizo en Al-Lazzira de Emiratos Árabes.



Sampaoli puede reemplazarlo con otro futbolista, hasta 48 horas antes del debut, que no necesariamente debe ser alguno de los que integraban la nómina de 35 jugadores dada a conocer a principios de mayo, que luego fue depurada para conformar el plantel de 23 mundialistas.



Los primeros nombres que surgieron para sumarse al plantel "albiceleste" fueron los de Enzo Pérez, Pablo Pérez, Guido Pizarro, Leandro Paredes y hasta Lautaro Martínez, aunque se trata de especulaciones ya que Sampaoli aún no dio ningún indicio del jugador que citará.



El que está descartado es el delantero de Racing Ricardo Centurión, debido a que esta semana fue operado de un cuadro de apendicitis y tiene para al menos un mes de recuperación.



La confirmación sobre el nombre del reemplazante de Lamela se "estiró" hasta hoy debido a otro problema físico de un volante: Ever Banega.



El futbolista rosarino del Sevilla español sintió una molestía en el gemelo derecho y si bien su presencia, por ahora, no tiene ningún riesgo en el Mundial deberá cuidarse para no pasar a un desgarro. En este sentido, Sampaoli decidió ayer esperar unas horas más para ver su evolución y entonces sí confirmar el nombre del futbolista que se sumará al resto del grupo. El jugador "nuevo" se acoplará a los demás ya en suelo ruso pues la selección dejará esta jornada la ciudad de Barcelona, donde estuvo durante una semana intensificando los entrenamientos. Claro que estos días no estuvieron exentos de polémicas por el hecho de Sampaoli darles día libre en una de esas jornadas.



>> Palo grandote

Romero, el primero

La seguidilla de lesiones comenzó en esta preparación en la Argentina para el Mundial con la baja del arquero Sergio Romero, quien sufrió un problema en su rodilla derecha y lo dejó marginado de lo que sería su tercer torneo ecuménico.

>> Opinión

Unidos o derrotados

Por Gerardo Alaniz

Viene torcida la mano, dirían los supersticiosos. La mala planificación en esta previa, las decisiones de Jorge Sampaoli, las lesiones de Chiquito Romero y Manuel Lanzini, el amistoso suspendido ante Israel, Chiqui Tapia con su ya célebre frase de "un aporte a la paz mundial", y más. Mucho más. Argentina transita su primer mundial post Julio Grondona y desde donde quiera que esté el hombre fuerte de la dirigencia en nuestro país durante tres décadas y media, seguramente debe estar diciendo algo como "esto conmigo no pasaba". Puede ser cierto, es algo que jamás sabremos si con Don Julio todo lo mal que se hizo camino a "Rusia 2018" hubiera existido. Es tiempo de como dice Diego Simeone, y ante tanta mala suerte con lesionados y otros ítems negativos, "agarrarla con la boca" a la realidad y apretar bien fuerte el "cuchillo entre los dientes". Sólo así se hacen los grandes grupos: unidos ante la adversidad. Y aunque, desde afuera no parece existir la mejor comunión entre Sampaoli y players, lo cierto es que en una semana se acaba todo esto. Se viene la verdad. Como pasa cada cuatro años y con la ilusión de siempre de volver a levantar esa Copa que Diego tocó por última vez hace ya largos 32 años...