En el camino a la gloria para alzar por primera vez la Copa Davis para Argentina, Daniel Orsanic resultó una pieza tan importante como cualquier de los jugadores que consumaron ese hito del deporte argentino en el 2016. Sus decisiones en diversas series, casi siempre a contramano de la "lógica', tuvieron resultados positivos y así se pudo doblegar finalmente a Croacia en Zagreb para dar el grito tan esperado y anhelado. En San Juan, Orsanic volvió a demostrar su gran capacidad de elección en momentos clave. Es que apostó para el quinto punto por la experiencia de Guido Pella, en lugar de la frescura que tenía Nicolás Kicker, quien a diferencia del zurdo que había caído en tres sets en el dobles en el primer turno de la jornada, no jugaba desde el viernes cuando perdió el punto inicial de la serie ante los trasandinos. La "jugada' a Orsanic le salió bien y el 3-2 se explica bastante desde la decisión que tomó el zurdo, quien tiene en su espalda tatuada justamente la Ensaladera de plata.



"Creo que al tener tantos buenos jugadores, puedo convocar a cualquiera y va a estar a la altura de las circunstancias. Las decisiones se deben tomar en un momento determinado y a veces salen bien, y a veces no ocurre lo que uno esperaba", puntualizó Orsanic en la conferencia de prensa post victoria argentina, la primera luego de alcanzar el título hace dos años, ya que en el 2017 el descenso del Grupo Mundial se consumó sin ninguno alegría.



Consultado sobre la clave de remontar el 1-2 con que Argentina quedó tras perder en el dobles, el capitán aseveró que "la serie se dio vuelta por la ilusión que teníamos todos de ganarla. Se complicó con el partido del dobles, que fue muy parejo y que sabíamos que podía darse para cualquiera. Pero lo importante es que funcionamos como un equipo y nos ganamos esta posibilidad de volver al Grupo Mundial".



Incluso, Orsanic habló de lo que tuvo que afrontar el mejor singlista chileno, Nicolás Jarry, quien estuvo en cancha cerca de cinco horas: "Es injusto y muy duro jugar singles después del dobles, para Chile fue peor. Jarry debió tener al menos una hora de descanso, pero el formato es así", puntualizó.



A los 49 años y transitando su cuarto año de gestión, Daniel ponderó lo que fue el bautismo de San Juan en la Davis. "Esta serie estuvo organizada como si fuese una serie de Grupo Mundial. Destaco mucho la predisposición de la gente que trabaja acá y lo bien que se hicieron las cosas desde el Gobierno de San Juan para que todos disfrutemos de un espectáculo de este calibre", subrayó.



Por último y dejando en claro lo importante que era haber ganado esta llave, Daniel sostuvo que "el martes se hará el sorteo y ahí sabremos con qué equipo nos toca jugar. Ahora sólo pienso en ver qué vamos a comer y tomar para festejar. Ya habrá tiempo de armar esa serie por el ascenso".



Claro que hay un acontecimiento no menor este mes en la Asociación Argentina de Tenis como son las elecciones entre la lista oficialista de José Luis Clerc y la que pugna por tomar el poder encabezada por Agustín Calleri. Habrá que ver qué decisión toma Orsanic de acuerdo a quién gane.

Opiniones

"No es fácil jugar la Davis, pero no siento que me pese. Lo importante en la Copa es ganar los puntos y yo pude igualar la serie".



Diego Schwartzman / Singlista argentino

"Siento que se hizo todo lo que teníamos a nuestro alcance para ganar esta serie. Felicitaciones a la Argentina y también a todo mi equipo".



Nicolás Massú / Capitán de Chile



"Estuvimos muy cerca de poder dar la sorpresa de vencer a la Argentina como visitantes. Es un grupo joven el nuestro que tendrá su revancha".



Nicolás Jarry /Singlista chileno