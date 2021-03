31 años es demasiado. Una vida completa de abrazar la pasión del fútbol femenino en tiempos en los que no era sencillo trajeron a este presente al Palermo Sport Club donde cambiaron los paradigmas de inclusión y hoy, las chicas saben que tienen su espacio. Fue la lucha titánica que hace más de tres décadas iniciaron Mónica Vela, Susana Poblete y Mariana Toledo. De aquel nacimiento en la calle Larraín en Trinidad, Palermo pasó por muchos lugares pero nunca pudo echar raíces. Y hoy, el sueño a concretar es ese: la sede propia. Las gestiones están más que encaminadas y parecen depender más que nunca de una decisión política. Palermo quiere que Chimbas sea su lugar en el mundo y hacia ese objetivo trabajan. Opciones hay como la posibilidad de un acuerdo con el club San Pedro, siendo tal vez la más potable luego de una fructífera reunión con el coordinador de Deportes del municipio chimbero, Gabriel Yañez.

Mónica Vela, fundadora, presidente, entrenadora, exjugadora y pilar de Palermo quiere que Chimbas vea el desarrollo de su proyecto: "Yo me recibí de técnico de fútbol y estoy habilitada, con la opción de hacer un año más para tener alcance Conmebol con mi título. Con ese respaldo tenemos en pie un proyecto integral que llevaría a que Palermo sea polo de desarrollo del fútbol femenino. Incluye el fútbol once y el futsal, con una escuelita para nenas que sería única en la provincia, además de actividades extra como apoyo escolar, nutrición y demás. Pero claro, necesitamos nuestro lugar. Hemos andado por todos lados. Hoy entrenamos en Aberastain de Santa Lucía pero queremos instalarnos. Hablamos con la gente de Chimbas porque nuestro objetivo es quedarnos ahí. Palermo en 31 años tiene material de competencia y entrenamiento: pelotas, camisetas, conos, etc. Nos hemos podido solventar eso desde nuestro trabajo pero hoy soñamos con tener nuestro lugar".

De cara ya al comienzo de la temporada del fútbol femenino en la Liga Sanjuanina, Mónica Vela quien supo comandar el Departamento femenino de la Liga, hoy se acercó como colaboradora y apunta al reinicio del juego: "El fútbol femenino está listo para arrancar. Tenemos en Primera A a no menos de 12 equipos listos para jugar y será el 11 de abril que larguemos. Además, la Primera B también está con los planteles listos. Nos organizamos bien siempre. Nunca pedimos nada y recibimos muy poco siempre, pero esto nos gusta tanto que solo queremos volver a jugar".

Cuadrangular

El domingo 4 de abril y bajo la organización de Palermo, se jugará en nuestra provincia un torneo preparatorio en el que estarán como invitadas las chicas de Fusión de San Luis, más Sportivo Del Bono, con la opción de jugarlo en el complejo del Bicentenario.