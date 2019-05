Matías Rossi anotó ayer su nombre como el primer poleman del Súper TC2000 en el Circuito San Juan Villicum; pero ostenta también otro registro: por segunda vez en la corta historia del flamante autódromo figura como el más veloz del sábado en Albardón, ya que el Misil también había sido el mejor en la clasificación del TC, en noviembre pasado. Es más, le cae tan bien San Juan que cuando el STC2000 corrió en 2018 en el autódromo El Zonda había sido aquella vez el dueño de la pole. Ayer, fue el dominador de la Super Clasificación y por ende hoy largará adelante la carrera de la tercera fecha del calendario, que se disputará a las 12 y determinará el cierre de la Semana de la Velocidad.



Con 1m48s708/1000, el piloto de Del Viso superó por apenas 21 milésimas a su compañero de equipo, Julián Santero, por lo que Toyota logró el 1-2 y largará en primera fila la competencia de hoy. Así, rompieron el dominio que Renault había tenido en las dos primeras fechas durante la clasificación.



Detrás de los pilotos de Toyota se ubicó Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), Facundo Ardusso (Renault Fluence) y Facundo Chapur (Citroen C4 Lounge), los seis que accedieron a la Super Clasificación.

Exigido. Gagliardi Gené, con el Cruze, llegó exigido a la curva 1 del trazado. Detrás, Rosso estira el frenaje con el Civic.

Bicampeón. Facundo Ardusso, actual doble campeón del STC2000, se metió en el top 5 de la clasificación.

En el octavo puesto quedó el ganador de las dos carreras anteriores y líder de campeonato, Leonel Pernía (Renault), quien ayer no pudo meterse entre los seis mejores y reconoció que no tuvo un buen sábado.



Con un registro muy similar al que había conseguido en 2018 con el TC (1m48s349/1000) pero obviamente con otro auto y con condiciones de pista totalmente diferente, Rossi dio una vuelta perfecta y fue inalcazable.

Así, el del Toyota Corolla número 17 cerró una jornada marcada por el mal clima, que si bien fue mejorando con el paso de las horas, comenzó con mucho frío y lluvia, que en la primera tanda de entrenamiento del día no permitió tener referencias para la evolución de los autos.



Ya sobre las 16, con la clasificación, la pista ya estaba seca y si bien la temperatura seguía baja, la intensidad del viento había disminuido. En la salida grupal, Julián Santero marcó el mejor registro y el orden de los seis mejores continuó con Canapino, Ardusso, Rossi, Chapur y Llaver.



Luego, tras el corte por eliminación y con la presión de dar sólo una vuelta rápida, fue Rossi el que tenía algo más para dar y su 1m48s708/1000 se convirtió en el mejor tiempo en lo que va del fin de semana. Con la espina clavada quedaron Facundo Ardusso, quien venía con buenos parciales pero hizo un semitrompo que le arruinó la vuelta; y Facundo Chapur, quien también venía para la pole pero tocó uno de los delimitadores de pista en el ingreso a la recta principal y le retiraron el tiempo.



Ahora se viene una carrera con pronóstico incierto, con cuatro marcas diferentes en los primeros seis lugares pero con dos (Toyota y Chevrolet) liderando las dos primeras filas. La competencia, que será la primera del historial del Super TC2000 en El Villicum, se largará a las 12.

Poles

14

Pole position alcanzó Matías Rossi en la categoría. La anterior la había logrado precisamente en San Juan, el año pasado pero en El Zonda, donde también fue el ganador de la competencia.

Matías Rossi x 3

"El auto va firme y fundamentalmente tracciona muy bien. El Villicum es un circuito que me gusta mucho, que es muy lindo y a la vez difícil. No es sencillo cerrar una vuelta así y eso me pone contento".

"Con el equipo hicimos un gran trabajo durante todo el día, incluso cuando la pista estuvo mojada. Sin dudas que con piso seco el auto funcionó mucho mejor. Estoy entusiasmado con poder darle la primera final del año a Toyota"

"Será interesante largar con mi compañero de equipo en la primera fila, especialmente porque las partidas detenidas son exigentes. Cada una buscará ganar, pero sabemos que no podemos arriesgar la carrera para Toyota"

La final

24

Vueltas tendrá la carrera de hoy del Super TC2000, que de cumplirlas representará un total de 102,3 kilómetros.



El máximo de tiempo de la competencia será de 50 minutos.