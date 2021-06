Argentina, liderado por su capitán Lionel Messi, será local hoy ante Chile (21 horas) en la reanudación de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Catar 2022, tras casi siete meses de inactividad en la competencia a causa de la pandemia de coronavirus, con el desarrollo de la séptima fecha.

El partido se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, con el arbitraje de Jesús Valenzuela, de Venezuela. El próximo martes se realizará la octava jornada y el equipo de Lionel Scaloni visitará a Colombia.

El último cotejo que jugó Argentina en el camino a Catar fue el 17 de noviembre pasado cuando venció en Lima a Perú, dirigido por Ricardo Gareca, por 2 a 0 con goles de Nicolás González y Lautaro Martínez.

Argentina se apresta para encarar un nuevo compromiso para las eliminatorias luego de haber dejado, allá a lo lejos, una buena imagen en el importante triunfo ante Perú, dándole continuidad a la ida de rodear al "diferente" Messi de un equipo solidario, dinámico y que le brinde opciones para poder hacer valer sus condiciones para seguir estableciendo diferencias, pese a sus casi 34 años.

Scaloni, quien confirmó el equipo ayer, tiene como una de sus prioridades que Messi se sienta cómodo en el seleccionado, con una generación nueva que está conociendo y que pueda acoplarse a ella dejando de lado a la histórica con la cual vivió muchas de su mayores frustraciones en el fútbol y con la que no pudo ser campeón.

Argentina, que reúne tres triunfos y un empate (ante Paraguay en cancha de Boca) presentaría algunos cambios destacados ante los trasandinos y el primero que surge sería el ingreso de Emiliano Martínez (del Aston Vila inglés), el mejor arquero de la Premier League en lugar de Franco Armani, quien llega con poca actividad tras atravesar un covid-19 positivo.

En la zona media se mantendrá uno de los favoritos de Scaloni, Rodrigo De Paul (de Udinese de Italia), junto a Leandro Paredes (del París Saint Germain), más el aporte de Lucas Ocampos y Ángel Di María.

En la ofensiva no habrá secretos ni dudas con Messi y Lautaro Martínez, con la reafirmación del goleador del Inter italiano.

Chile tendrá el debut oficial del entrenador Martín Lasarte, que sólo dirigió al equipo en un amistoso ganado ante Bolivia y que reemplaza en el cargo al colombiano Reinaldo Rueda. El plantel de la "roja" ya se encuentra en Santiago del Estero.

Vacunados

Del plantel de convocados para Argentina, sólo hay cinco jugadores vacunados, todos en Europa. Se trata de Ángel Di María y Leandro Paredes del PSG de Francia; más Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Juan Musso, del Udinese de Italia.

Más acción

Esta séptima fecha de las Eliminatorias se abrirá con el choque en la altura de La Paz, entre Bolivia y Venezuela desde las 17 horas. Mientras que a las 19, Uruguay se topará contra Paraguay, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Mientras que la jornada finalizará a las 23 horas, con el cruce entre Perú y Colombia. El último encuentro se disputará mañana desde las 21.30 entre Brasil y Ecuador. La octava fecha será íntegra el próximo martes.

Scaloni x 4



"Desde que estamos acá les dimos un montón de oportunidades a los chicos. Es el sueño de cualquier jugador. Hay que tomarlo de forma natural y disfrutarlo. Martínez tiene que sacarse ese peso porque es sólo un partido de fútbol".

"No tenemos ningún poder de decisión. El que no quiera ir a jugar la Copa América, no será obligado. Me parece que tiene todo su derecho. Hablamos entre nosotros sobre ese tema y es una cosa que está ahí y tenemos que afrontar en días".

"El hecho de hacer una burbuja en Ezeiza es algo muy duro de asimilar, pero es lo mejor. Un montón de gente tiene a su familia a muchos kilómetros y no puede ir a verla porque la ponen en riesgo. Esperemos que pase cuanto antes".

"A nivel de puntos no sabría decir cómo estamos: estamos bien y confiados. No tuvimos a todos los jugadores a disposición. Llegamos con una idea y sabiendo que es un rival complicado. Sabemos muy bien lo que tenemos que hacer".

DIO POSITIVO EN EL ANTÍGENO



El Kun, afuera por precaución



Una noticia de último momento puso en alerta a la Selección argentina en la previa del partido ante Chile, Sergio Agüero dio positivo de coronavirus en el testeo de antígenos y no viajó. Sin embargo, en el PCR que se le realizó posteriormente, el resultado fue negativo.

El Kun, que llegó a Argentina este lunes desde Barcelona, donde rubricó su contrato con el elenco de Lionel Messi, ya había contraído covid-19 en el mes de enero y en los testeos rápidos que se le realizaron el martes al plantel (se conocieron ayer) encendió las alarmas al dar positivo. Luego de esto, fue sometido a un PCR para verificar si había contraído el virus y el mismo dio resultado no detectable.

Agüero no presenta síntomas y ya fue aislado en el predio que tiene la Selección en Ezeiza. Más allá del negativo posterior, el delantero, que será sometido a dos testeos más en la brevedad, no estará en Santiago del Estero para el encuentro con Chile por precaución.

En tanto, Franco Armani y Gonzalo Montiel ya están recuperados del covid-19, pero siguen dando positivo y por eso se decidió que no viajen a Santiago del Estero.

------ Epigrafe Inicio ------

Sin síntomas. Sergio Agüero dio positivo de coronavirus en el testeo de antígenos, aunque el PCR le salió negativo. Igual, su estado general es óptimo.

------ Epigrafe Fin ------

------ Destacado Inicio ------

Homenaje

------ Destacado Fin ------

El de hoy será el primer encuentro de la Selección argentina luego del fallecimiento de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre. Por eso la AFA le hará un reconocimiento al Pelusa con los futbolistas ingresando con una camiseta especial.